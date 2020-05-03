аналогічно
реально смішно було як баришня звонила куда-то там (в Кийов?) щоб отримати дозвіл на поповнення і буде супер впевнена, що проблем не буде, але звідти сказал - зась, відкривайте нові продукти (в 2а рази менші по %) - дякую, до побачення
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:56
Re: Украинский Капитал
аналогічно
реально смішно було як баришня звонила куда-то там (в Кийов?) щоб отримати дозвіл на поповнення і буде супер впевнена, що проблем не буде, але звідти сказал - зась, відкривайте нові продукти (в 2а рази менші по %) - дякую, до побачення
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 тра, 2020 08:54
Тема повідомлення:На період карантину зміна часу здійснення операцій за платіжними картками.
Текст повідомлення:
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на період карантину змінює час здійснення операцій за платіжними картками в інтернет-банкінгу. Операції, що здійснюються через інтернет-банкінг, можливо здійснювати в період з 09:00 до 17:00.
Будьте здорові, дотримуйтесь рекомендованих заходів та бережіть себе!
+50грн !
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