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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:56

Re: Украинский Капитал

  flysoulfly написав:тогда столбики не дали пополнять

аналогічно
реально смішно було як баришня звонила куда-то там (в Кийов?) щоб отримати дозвіл на поповнення і буде супер впевнена, що проблем не буде, але звідти сказал - зась, відкривайте нові продукти (в 2а рази менші по %) - дякую, до побачення :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:54

Тема повідомлення:На період карантину зміна часу здійснення операцій за платіжними картками.
Текст повідомлення:
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на період карантину змінює час здійснення операцій за платіжними картками в інтернет-банкінгу. Операції, що здійснюються через інтернет-банкінг, можливо здійснювати в період з 09:00 до 17:00.

Будьте здорові, дотримуйтесь рекомендованих заходів та бережіть себе!
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greenozon
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Повідомлень: 8267
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 520 раз.
 
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  #<1 ... 34353637
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