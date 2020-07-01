Вклад СТАБильный открывается на полгода с пополнением,ваши комментарии про 10 лет и сеп - это совет о ни о чем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:31
Вклад СТАБильный открывается на полгода с пополнением,ваши комментарии про 10 лет и сеп - это совет о ни о чем.
никому не верю
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:42
Re: Украинский Капитал
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45
Советы,нужно давать правильные или не давать. Мне процент по ВСЕМ банкам не устраивает,т.к. 5 лет назад ставки были 20+.
никому не верю
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:12
Поради ніколи...тільки інфо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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