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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:31

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо до 10 років під 18% без поповнення.

К чему этот выброс?

По СЕПу не можу поповнити.

Вклад СТАБильный открывается на полгода с пополнением,ваши комментарии про 10 лет и сеп - это совет о ни о чем.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:42

Re: Украинский Капитал

  sens написав:СТАБильный открывается на полгода

Там прОцент мене не влаштовує.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:СТАБильный открывается на полгода

Там прОцент мене не влаштовує.

Советы,нужно давать правильные или не давать. Мне процент по ВСЕМ банкам не устраивает,т.к. 5 лет назад ставки были 20+.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:36

  sens написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Досить суттєво впали депо-ставки

https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... _05_01.pdf


стабильный в гривне , по СЕП из другого банка - без комиссии и когда будут видны в ИБ , или нужно было загонять на 2620 ? :oops:

Сам отвечаю - по безналу на ибан 2630 заходит без комиссии,на карту деньги зашли,но.... в выписке по счету деньги не отобразились,поэтому ожидаем фактическое зачисление

суммы по р2р зачислились частично на счет , которые вносились с монобанк до 11-00 , те суммы что отправлялись с форвард и спортбанк после 11-00 , пока в блокировке .

З.Ы. советы по безналичному пополнению на сегодня - вклад стабильный на 183 дня от минимальной суммы и далее через любой сеп ( я например пополнил евросейф без комиссии от укрсиб и по сеп залил )
никому не верю
sens
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  #<1 ... 35363738
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