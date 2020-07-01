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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:31

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Депо до 10 років під 18% без поповнення.

К чему этот выброс?

По СЕПу не можу поповнити.

Вклад СТАБильный открывается на полгода с пополнением,ваши комментарии про 10 лет и сеп - это совет о ни о чем.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:42

Re: Украинский Капитал

  sens написав:СТАБильный открывается на полгода

Там прОцент мене не влаштовує.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:СТАБильный открывается на полгода

Там прОцент мене не влаштовує.

Советы,нужно давать правильные или не давать. Мне процент по ВСЕМ банкам не устраивает,т.к. 5 лет назад ставки были 20+.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:36

  sens написав:
  sens написав:
  greenozon написав:Досить суттєво впали депо-ставки

https://ukrcapital.com.ua/images/Accoun ... _05_01.pdf


стабильный в гривне , по СЕП из другого банка - без комиссии и когда будут видны в ИБ , или нужно было загонять на 2620 ? :oops:

Сам отвечаю - по безналу на ибан 2630 заходит без комиссии,на карту деньги зашли,но.... в выписке по счету деньги не отобразились,поэтому ожидаем фактическое зачисление

суммы по р2р зачислились частично на счет , которые вносились с монобанк до 11-00 , те суммы что отправлялись с форвард и спортбанк после 11-00 , пока в блокировке .

З.Ы. советы по безналичному пополнению на сегодня - вклад стабильный на 183 дня от минимальной суммы и далее через любой сеп ( я например пополнил евросейф без комиссии от укрсиб и по сеп залил )
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:34

  sens написав:5 лет назад ставки были 20+.

Ставки 20+ (и 5,5% в валюте) были полтора года года назад.
И в моем случае на данный момент они действуют до декабря 2020.

А 5 лет назад были ставки 31% в гривне и 13% в валюте. Причем, в некоторых банках они были безналоговые! Т.е. налоги платил сам банк за свой счет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:02

  lubopytnaya написав:
  sens написав:5 лет назад ставки были 20+.

Ставки 20+ (и 5,5% в валюте) были полтора года года назад.
И в моем случае на данный момент они действуют до декабря 2020.

А 5 лет назад были ставки 31% в гривне и 13% в валюте. Причем, в некоторых банках они были безналоговые! Т.е. налоги платил сам банк за свой счет.
а теперь извечный вопрос - что делать ? У меня лично тут у.е от 1 до 2,5% , и я думаю это слезы , а гривна с пополнением уже 12,5%, на сегодня у меня только про запас с 12% с возможностью снятия и пополнения
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:03

  sens написав:У меня лично тут у.е от 1 до 2,5% , и я думаю это слезы , а гривна с пополнением уже 12,5%, на сегодня у меня только про запас с 12% с возможностью снятия и пополнения

У меня тут доллары 6К до ноября под 5,5%.
Выносить не буду, т.к. 1%-2,5% это лучше, чем ничего.
Во всяком случае эти "слезы" гораздо выгоднее, чем потратить кучу денег на банковские ячейки, сейфы и сигнализации, которые вообще ничего не гарантируют от слова "совсем".
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:18

  lubopytnaya написав:
  sens написав:У меня лично тут у.е от 1 до 2,5% , и я думаю это слезы , а гривна с пополнением уже 12,5%, на сегодня у меня только про запас с 12% с возможностью снятия и пополнения

У меня тут доллары 6К до ноября под 5,5%.
Выносить не буду, т.к. 1%-2,5% это лучше, чем ничего.
Во всяком случае эти "слезы" гораздо выгоднее, чем потратить кучу денег на банковские ячейки, сейфы и сигнализации, которые вообще ничего не гарантируют от слова "совсем".

В цій банці в гривні Фонд потрібно тримати на 10 років під 18%.
А валюта це для інших банок...як на мене.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:31

Коллеги! Где-нибудь на сайте выложены тарифы к депозитным картам? Не могу найти.
Спасибо.
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:47

  Annet_ написав:Коллеги! Где-нибудь на сайте выложены тарифы к депозитным картам? Не могу найти.
Спасибо.

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... %D1%83.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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