Вклад СТАБильный открывается на полгода с пополнением,ваши комментарии про 10 лет и сеп - это совет о ни о чем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:31
Вклад СТАБильный открывается на полгода с пополнением,ваши комментарии про 10 лет и сеп - это совет о ни о чем.
никому не верю
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:42
Re: Украинский Капитал
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:45
Советы,нужно давать правильные или не давать. Мне процент по ВСЕМ банкам не устраивает,т.к. 5 лет назад ставки были 20+.
никому не верю
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:36
суммы по р2р зачислились частично на счет , которые вносились с монобанк до 11-00 , те суммы что отправлялись с форвард и спортбанк после 11-00 , пока в блокировке .
З.Ы. советы по безналичному пополнению на сегодня - вклад стабильный на 183 дня от минимальной суммы и далее через любой сеп ( я например пополнил евросейф без комиссии от укрсиб и по сеп залил )
никому не верю
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:34
Ставки 20+ (и 5,5% в валюте) были полтора года года назад.
И в моем случае на данный момент они действуют до декабря 2020.
А 5 лет назад были ставки 31% в гривне и 13% в валюте. Причем, в некоторых банках они были безналоговые! Т.е. налоги платил сам банк за свой счет.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:02
а теперь извечный вопрос - что делать ? У меня лично тут у.е от 1 до 2,5% , и я думаю это слезы , а гривна с пополнением уже 12,5%, на сегодня у меня только про запас с 12% с возможностью снятия и пополнения
никому не верю
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:03
У меня тут доллары 6К до ноября под 5,5%.
Выносить не буду, т.к. 1%-2,5% это лучше, чем ничего.
Во всяком случае эти "слезы" гораздо выгоднее, чем потратить кучу денег на банковские ячейки, сейфы и сигнализации, которые вообще ничего не гарантируют от слова "совсем".
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:18
В цій банці в гривні Фонд потрібно тримати на 10 років під 18%.
А валюта це для інших банок...як на мене.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:31
Коллеги! Где-нибудь на сайте выложены тарифы к депозитным картам? Не могу найти.
Спасибо.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 19:47
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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