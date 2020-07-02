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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Annet_ написав:Коллеги! Где-нибудь на сайте выложены тарифы к депозитным картам? Не могу найти.
Спасибо.

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... %D1%83.pdf

Дякую! (Кнопочкою також :-))
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Annet_
 
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  #<1 ... 36373839
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