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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Annet_ написав:Коллеги! Где-нибудь на сайте выложены тарифы к депозитным картам? Не могу найти.
Спасибо.

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... %D1%83.pdf

Дякую! (Кнопочкою також :-))
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:55

Annet_, завжди Ваш покірний слуга. :oops:
Дивлюсь плату за СМС відмінили укркапіталісти по картці під депо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:10

  sens написав:
стабильный в гривне , по СЕП из другого банка - без комиссии и когда будут видны в ИБ , или нужно было загонять на 2620 ? :oops:

Сам отвечаю - по безналу на ибан 2630 заходит без комиссии,на карту деньги зашли,но.... в выписке по счету деньги не отобразились,поэтому ожидаем фактическое зачисление[/quote]
суммы по р2р зачислились частично на счет , которые вносились с монобанк до 11-00 , те суммы что отправлялись с форвард и спортбанк после 11-00 , пока в блокировке .

З.Ы. советы по безналичному пополнению на сегодня - вклад стабильный на 183 дня от минимальной суммы и далее через любой сеп ( я например пополнил евросейф без комиссии от укрсиб и по сеп залил )[/quote]

ЖИРНЫЙ минус р2р это если далее делать в ИБ самого банка
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 8_2017.pdf

переказ коштів за допомогою БПК = 3 грн
если на 2630 слать - деньги будут доступны в тот же день на счете

сам открыл для себя новость = открытие депозита с КАРТЫ это также операция = 3 грн или 0,11 у.е. :mrgreen:

т.е. я открываю больше 10 депозитов ( за каждый будет списана 3 грн :lol: , и кстати ВСЕ они с пополнением ( квесторе повернися ) , но ... (**Поповнення допускається при умові, якщо сума поповнення становить від 1 тис. дол. США/євро або
еквівалент в гривні по курсу НБУ на дату поповнення, в т.ч.для діючих вкладів зазверненням клієнтів. Сума поповнення потребує обов’язкового погодження з Головним офісом Банку) , кроме «ОСОБЛИВИЙ» (99 ДНІВ) Депозит з щомісячною
виплатою процентів, без права поповнення, з правом дострокового припинення дії та часткового зняття.
никому не верю
sens
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