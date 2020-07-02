Украинский Капитал

Annet_, завжди Ваш покірний слуга. Дивлюсь плату за СМС відмінили укркапіталісти по картці під депо.
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sens написав: стабильный в гривне , по СЕП из другого банка - без комиссии и когда будут видны в ИБ , или нужно было загонять на 2620 ?
Сам отвечаю - по безналу на ибан 2630 заходит без комиссии,на карту деньги зашли,но.... в выписке по счету деньги не отобразились,поэтому ожидаем фактическое зачисление[/quote] суммы по р2р зачислились частично на счет , которые вносились с монобанк до 11-00 , те суммы что отправлялись с форвард и спортбанк после 11-00 , пока в блокировке .
З.Ы. советы по безналичному пополнению на сегодня - вклад стабильный на 183 дня от минимальной суммы и далее через любой сеп ( я например пополнил евросейф без комиссии от укрсиб и по сеп залил )[/quote]
переказ коштів за допомогою БПК = 3 грн если на 2630 слать - деньги будут доступны в тот же день на счете
сам открыл для себя новость = открытие депозита с КАРТЫ это также операция = 3 грн или 0,11 у.е.
т.е. я открываю больше 10 депозитов ( за каждый будет списана 3 грн , и кстати ВСЕ они с пополнением ( квесторе повернися ) , но ... (**Поповнення допускається при умові, якщо сума поповнення становить від 1 тис. дол. США/євро або еквівалент в гривні по курсу НБУ на дату поповнення, в т.ч.для діючих вкладів зазверненням клієнтів. Сума поповнення потребує обов’язкового погодження з Головним офісом Банку) , кроме «ОСОБЛИВИЙ» (99 ДНІВ) Депозит з щомісячною виплатою процентів, без права поповнення, з правом дострокового припинення дії та часткового зняття.