Украинский Капитал

Annet_, завжди Ваш покірний слуга. Дивлюсь плату за СМС відмінили укркапіталісти по картці під депо.
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sens написав: стабильный в гривне , по СЕП из другого банка - без комиссии и когда будут видны в ИБ , или нужно было загонять на 2620 ?
Сам отвечаю - по безналу на ибан 2630 заходит без комиссии,на карту деньги зашли,но.... в выписке по счету деньги не отобразились,поэтому ожидаем фактическое зачисление[/quote] суммы по р2р зачислились частично на счет , которые вносились с монобанк до 11-00 , те суммы что отправлялись с форвард и спортбанк после 11-00 , пока в блокировке .
З.Ы. советы по безналичному пополнению на сегодня - вклад стабильный на 183 дня от минимальной суммы и далее через любой сеп ( я например пополнил евросейф без комиссии от укрсиб и по сеп залил )[/quote]
переказ коштів за допомогою БПК = 3 грн если на 2630 слать - деньги будут доступны в тот же день на счете
сам открыл для себя новость = открытие депозита с КАРТЫ это также операция = 3 грн или 0,11 у.е.
т.е. я открываю больше 10 депозитов ( за каждый будет списана 3 грн , и кстати ВСЕ они с пополнением ( квесторе повернися ) , но ... (**Поповнення допускається при умові, якщо сума поповнення становить від 1 тис. дол. США/євро або еквівалент в гривні по курсу НБУ на дату поповнення, в т.ч.для діючих вкладів зазверненням клієнтів. Сума поповнення потребує обов’язкового погодження з Головним офісом Банку) , кроме «ОСОБЛИВИЙ» (99 ДНІВ) Депозит з щомісячною виплатою процентів, без права поповнення, з правом дострокового припинення дії та часткового зняття.
Останнім часом поповнення не погоджують, тому відділення пропонують відкривати нові депо...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):