Украинский Капитал

Эта дописка ниачОм ))
Дарю идею
Можно положить деньги на депозит "НА ВИМОГУ", а через пару дней снять деньги и пополнить действующий депозит.
Я сама еще не пробовала, но думаю, такой вариант прокатит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:01
Эта дописка ниачОм ))
Дарю идею
Можно положить деньги на депозит "НА ВИМОГУ", а через пару дней снять деньги и пополнить действующий депозит.
Я сама еще не пробовала, но думаю, такой вариант прокатит
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 19 лип, 2020 16:12
Це лише необхідна умова...достатня - високе позволєніє зверху.
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