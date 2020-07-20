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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:01

  greenozon написав:також появилась цікава промаркована жовтим дописка справа

Эта дописка ниачОм ))
Дарю идею :)
Можно положить деньги на депозит "НА ВИМОГУ", а через пару дней снять деньги и пополнить действующий депозит.
Я сама еще не пробовала, но думаю, такой вариант прокатит :wink:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 16:12

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:також появилась цікава промаркована жовтим дописка справа

Эта дописка ниачОм ))
Дарю идею :)
Можно положить деньги на депозит "НА ВИМОГУ", а через пару дней снять деньги и пополнить действующий депозит.
Я сама еще не пробовала, но думаю, такой вариант прокатит :wink:

Це лише необхідна умова...достатня - високе позволєніє зверху.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:31

  Квесторе_поверніться написав:Це лише необхідна умова...достатня - високе позволєніє зверху.

Да, вроде, верхи у них не лютуют. Обычно всё одобряют.
У меня в прошлом году был валютный вклад 6К. Я половину забрала, а три тысячи решила переоформить на новый срок. Так высокое позволение сверху сказало, что даже если я забрала половину вклада, то мне всё равно добавят +0,5 к ставке.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 20:45

Re: Украинский Капитал

Мама сегодня открыла депо в УК, находится в бывшем отделении БМБанка, сотрудники теже, мама на вывеску даже не смотрела, заметила разницу только когда надо было подписывать доки :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 21:38

  Михалыч написав:Мама сегодня открыла депо в УК, находится в бывшем отделении БМБанка, сотрудники теже, мама на вывеску даже не смотрела, заметила разницу только когда надо было подписывать доки :)

А в каком городе?
В Киеве из центрального офиса БМБанка сотрудники всем коллективом перешли в CIB ))
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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