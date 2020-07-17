До кожного індивідуальний підхід...останнім часом в основному не дають.
Дають Братки, Комса2, Конячники, Швейцари (якщо більше 3 м. до завершення депо), Мега, Руслан, Акорд, Сосіс.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:10
Re: Украинский Капитал
До кожного індивідуальний підхід...останнім часом в основному не дають.
Дають Братки, Комса2, Конячники, Швейцари (якщо більше 3 м. до завершення депо), Мега, Руслан, Акорд, Сосіс.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:32
Если в условиях по депозиту предусмотрено пополнение, то дают.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:44
оно ж формально предусмотрено, но только после высочайшего соизволения "наверху",
зимой не соизволили ((
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:15
не завжди
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:55
вангую: в предпоследний день моего депо сами уже позвонят с радостной новостью,
шо камонэврибади
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:55
З 24.07.2020р. залучення коштів на вклади «Щедрі відсотки» та «Стабільний» тимчасово припинено відповідно до рішення
Тарифно-продуктового комітету від 17.07.2020р. №12.
Для діючих договорів, керуючись п.2.4, додаткові внесення коштів не
допускаються.
PS приписка із депозитного файлу
+50грн !
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