До кожного індивідуальний підхід...останнім часом в основному не дають.
Дають Братки, Комса2, Конячники, Швейцари (якщо більше 3 м. до завершення депо), Мега, Руслан, Акорд, Сосіс.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:10
Re: Украинский Капитал
До кожного індивідуальний підхід...останнім часом в основному не дають.
Дають Братки, Комса2, Конячники, Швейцари (якщо більше 3 м. до завершення депо), Мега, Руслан, Акорд, Сосіс.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:32
Если в условиях по депозиту предусмотрено пополнение, то дают.
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:44
оно ж формально предусмотрено, но только после высочайшего соизволения "наверху",
зимой не соизволили ((
Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:15
не завжди
Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:55
вангую: в предпоследний день моего депо сами уже позвонят с радостной новостью,
шо камонэврибади
Додано: Пон 03 сер, 2020 10:55
З 24.07.2020р. залучення коштів на вклади «Щедрі відсотки» та «Стабільний» тимчасово припинено відповідно до рішення
Тарифно-продуктового комітету від 17.07.2020р. №12.
Для діючих договорів, керуючись п.2.4, додаткові внесення коштів не
допускаються.
PS приписка із депозитного файлу
Додано: Пон 03 сер, 2020 14:32
Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые , согласно приписке в п.2.4 , стали срочными без пополнения
Востаннє редагувалось sens в Пон 03 сер, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
никому не верю
Додано: Пон 03 сер, 2020 18:55
Re: Украинский Капитал
сьогодні зайщшов в ІБ і був НЕприємно здивований - старі піврічні депошки, що дозволяли поповнення - НЕ дозволяють...
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:32
СЕП - ?
в ИБ Укркап теперь увы , как в Глобусе - все HI . Значит так и оставим , как есть
никому не верю
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:46
Re: Украинский Капитал
Затверджено Рішенням Тарифно-продуктового комітету
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№03 від 18 лютого 2020р.
Вступає в дію з 26 лютого 2020р.
ДОДАТОК 3.6.
ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «Стабільний» №
2.4 На Депозитний рахунок допускаються додаткові внесення коштів протягом 120-ти днів з дати укладення
Договору, що разом із сумою Вкладу, вказаною у п. 2.1. цього Договору, складають Вклад. Банк має право встановлювати
обмеження щодо поповнення у сумах, які визначені внутрішніми нормативними документами Банку. и нигде и никак Клиент об узнать не сможет , так как это внутреннее нормативное распоряжение ... вообщем условие Договора нагло нивелируется одним предложение в подпункте условий ...
теперь читаю тут
2.5.2. При відкритті депозитного рахунку з використанням системи Інтернет-банкінг Вкладник перераховує суму
вкладу в дату його відкриття.
2.8 Дострокове припинення дії цього Договору або дострокове зняття всієї суми Вкладу та/або частини Вкладу до
закінчення строку залучення Вкладу, зазначеного в п.2.2. цього Договору, не допускається.
2.2 Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати укладення Договору по дату повернення Вкладу (надалі за
текстом - “строк залучення Вкладу”). Датою повернення Вкладу є _________________ року.
никому не верю
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