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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:10

Re: Украинский Капитал

  flysoulfly написав:дают ли они пополнить

До кожного індивідуальний підхід...останнім часом в основному не дають.
Дають Братки, Комса2, Конячники, Швейцари (якщо більше 3 м. до завершення депо), Мега, Руслан, Акорд, Сосіс.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:32

  flysoulfly написав:а СЕЙЧАС дают ли они пополнить "за згодою" гривнестолбик, открытый осенью под 17+ ? (через средства на депо"На вимогу" или напрямую )

Если в условиях по депозиту предусмотрено пополнение, то дают.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:44

  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:а СЕЙЧАС дают ли они пополнить "за згодою" гривнестолбик, открытый осенью под 17+ ? (через средства на депо"На вимогу" или напрямую )

Если в условиях по депозиту предусмотрено пополнение, то дают.
оно ж формально предусмотрено, но только после высочайшего соизволения "наверху",
зимой не соизволили ((
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 00:15

  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:а СЕЙЧАС дают ли они пополнить "за згодою" гривнестолбик, открытый осенью под 17+ ? (через средства на депо"На вимогу" или напрямую )

Если в условиях по депозиту предусмотрено пополнение, то дают.


не завжди
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 14:55

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:
  flysoulfly написав:а СЕЙЧАС дают ли они пополнить "за згодою" гривнестолбик, открытый осенью под 17+ ? (через средства на депо"На вимогу" или напрямую )
Если в условиях по депозиту предусмотрено пополнение, то дают.
не завжди

вангую: в предпоследний день моего депо сами уже позвонят с радостной новостью,
шо камонэврибади :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:55

З 24.07.2020р. залучення коштів на вклади «Щедрі відсотки» та «Стабільний» тимчасово припинено відповідно до рішення
Тарифно-продуктового комітету від 17.07.2020р. №12.
Для діючих договорів, керуючись п.2.4, додаткові внесення коштів не
допускаються.


PS приписка із депозитного файлу

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 7%2024.pdf
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 14:32

  greenozon написав:З 24.07.2020р. залучення коштів на вклади «Щедрі відсотки» та «Стабільний» тимчасово припинено відповідно до рішення
Тарифно-продуктового комітету від 17.07.2020р. №12.
Для діючих договорів, керуючись п.2.4, додаткові внесення коштів не
допускаються.


PS приписка із депозитного файлу

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 7%2024.pdf

Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые , согласно приписке в п.2.4 , стали срочными без пополнения
Востаннє редагувалось sens в Пон 03 сер, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:55

Re: Украинский Капитал

  sens написав:Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые пополняем и не заморачиваемся


сьогодні зайщшов в ІБ і був НЕприємно здивований - старі піврічні депошки, що дозволяли поповнення - НЕ дозволяють...
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:32

  greenozon написав:
  sens написав:Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые пополняем и не заморачиваемся


сьогодні зайщшов в ІБ і був НЕприємно здивований - старі піврічні депошки, що дозволяли поповнення - НЕ дозволяють...


СЕП - ?
в ИБ Укркап теперь увы , как в Глобусе - все HI . Значит так и оставим , как есть 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:46

Re: Украинский Капитал

  greenozon написав:PS приписка із депозитного файлу

https://ukrcapital.com.ua/images/Puplic ... %D0%B9.pdf
Затверджено Рішенням Тарифно-продуктового комітету
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
№03 від 18 лютого 2020р.
Вступає в дію з 26 лютого 2020р.
ДОДАТОК 3.6.
ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ
ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ «Стабільний» №
2.4 На Депозитний рахунок допускаються додаткові внесення коштів протягом 120-ти днів з дати укладення
Договору, що разом із сумою Вкладу, вказаною у п. 2.1. цього Договору, складають Вклад. Банк має право встановлювати
обмеження щодо поповнення у сумах, які визначені внутрішніми нормативними документами Банку. и нигде и никак Клиент об узнать не сможет , так как это внутреннее нормативное распоряжение ... вообщем условие Договора нагло нивелируется одним предложение в подпункте условий ...
теперь читаю тут https://ukrcapital.com.ua/images/Puplic ... %D1%82.pdf

2.5.2. При відкритті депозитного рахунку з використанням системи Інтернет-банкінг Вкладник перераховує суму
вкладу в дату його відкриття.

2.8 Дострокове припинення дії цього Договору або дострокове зняття всієї суми Вкладу та/або частини Вкладу до
закінчення строку залучення Вкладу, зазначеного в п.2.2. цього Договору, не допускається.

2.2 Вклад залучається на строк, що обчислюється з дати укладення Договору по дату повернення Вкладу (надалі за
текстом - “строк залучення Вкладу”). Датою повернення Вкладу є _________________ року. :mrgreen:
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