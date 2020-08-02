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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06

  greenozon написав:
  sens написав:Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые пополняем и не заморачиваемся


сьогодні зайщшов в ІБ і був НЕприємно здивований - старі піврічні депошки, що дозволяли поповнення - НЕ дозволяють...

Теперь тем более в Моно на четыре месяца
никому не верю
sens
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  #<1 ... 39404142
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