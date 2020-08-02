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Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06
greenozon написав: sens написав:
Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые пополняем и не заморачиваемся
сьогодні зайщшов в ІБ і був НЕприємно здивований - старі піврічні депошки, що дозволяли поповнення - НЕ дозволяють...
Теперь тем более в Моно на четыре месяца
никому не верю
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sens
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