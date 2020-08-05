|
|
Украинский Капитал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06
greenozon написав: sens написав:
Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые пополняем и не заморачиваемся
сьогодні зайщшов в ІБ і був НЕприємно здивований - старі піврічні депошки, що дозволяли поповнення - НЕ дозволяють...
Теперь тем более в Моно на четыре месяца
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12342
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:49
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34293
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:19
Квесторе_поверніться написав:
Банка скукожується https://www.ukrcapital.com.ua/images/Zvitnist/Finansy/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%202%20%D0%BA%D0%B2%202020.pdf
Время подобных небольших банков прошло. Вторая волна ковида их скорее всего добьет.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему