Украинский Капитал

Теперь тем более в Моно на четыре месяца
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06
Теперь тем более в Моно на четыре месяца
никому не верю
Додано: Вів 04 сер, 2020 20:49
Банка скукожується
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 сер, 2020 09:19
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:10
Зменшили кількість депозитних продуктів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:26
11,75% з щомісячною виплатою це зараз в лідерах.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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