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Обслуговування в українських
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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:06

  greenozon написав:
  sens написав:Убрали НОВЫЕ вклады с пополнением!!! Старые пополняем и не заморачиваемся


сьогодні зайщшов в ІБ і був НЕприємно здивований - старі піврічні депошки, що дозволяли поповнення - НЕ дозволяють...

Теперь тем более в Моно на четыре месяца
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 19:49

Банка скукожується :(
https://www.ukrcapital.com.ua/images/Zvitnist/Finansy/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%202%20%D0%BA%D0%B2%202020.pdf
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 08:19

  Квесторе_поверніться написав:Банка скукожується https://www.ukrcapital.com.ua/images/Zvitnist/Finansy/2020/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%202%20%D0%BA%D0%B2%202020.pdf

Время подобных небольших банков прошло. Вторая волна ковида их скорее всего добьет.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:10

Зменшили кількість депозитних продуктів

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 202020.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:26

  greenozon написав:Зменшили кількість депозитних продуктів

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 202020.pdf

11,75% з щомісячною виплатою це зараз в лідерах.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03

Хтось явно покотив бочку на банку, прецікавий документ попався на очі, свіжий

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не несе відповідальності за:
а) затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, що виникають внаслідок нечітких, неповних
або недбайливих інструкцій клієнтів, інших банків - кореспондентів та /або телекомунікаційних
пошкоджень;
б) збитки чи порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад
та інших форс- мажорних обставин.
...

http://prntscr.com/urc4lb

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... _Vklad.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:04

  greenozon написав:Хтось явно покотив бочку на банку, прецікавий документ попався на очі, свіжий

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не несе відповідальності за:
а) затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, що виникають внаслідок нечітких, неповних
або недбайливих інструкцій клієнтів, інших банків - кореспондентів та /або телекомунікаційних
пошкоджень;
б) збитки чи порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад
та інших форс- мажорних обставин.
...

http://prntscr.com/urc4lb

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... _Vklad.pdf

Гівно . Свои условия пополнение трактуют как угодно,вообщем бордель
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:13

Re: Украинский Капитал

Друзі, підкажіть, чи є тут функціональний іб - ну наприклад щоб завести сюди гривню та відкрити депо онлайн?
1finanсier
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