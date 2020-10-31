Теперь тем более в Моно на четыре месяца
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:06
Теперь тем более в Моно на четыре месяца
никому не верю
Додано: Вів 04 сер, 2020 19:49
Банка скукожується
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 06 сер, 2020 08:19
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:10
Зменшили кількість депозитних продуктів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 жов, 2020 14:26
11,75% з щомісячною виплатою це зараз в лідерах.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 01 жов, 2020 17:03
Хтось явно покотив бочку на банку, прецікавий документ попався на очі, свіжий
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не несе відповідальності за:
а) затримки, помилки, неправильне розуміння тощо, що виникають внаслідок нечітких, неповних
або недбайливих інструкцій клієнтів, інших банків - кореспондентів та /або телекомунікаційних
пошкоджень;
б) збитки чи порушення, як наслідок зміни законодавства, втручання Уряду, війни, страйку, блокад
та інших форс- мажорних обставин.
...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:04
Гівно . Свои условия пополнение трактуют как угодно,вообщем бордель
никому не верю
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:13
Re: Украинский Капитал
Друзі, підкажіть, чи є тут функціональний іб - ну наприклад щоб завести сюди гривню та відкрити депо онлайн?
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