Украинский Капитал

1finanсier
до речі згадав!
прошу пардона, треба було одразу написати
ІБ в них в'яжеться до карти, тобто її треба мати,
я в древній древності заніс сюда валюту, відкрили валютну голд карту, але!
виявилось що вона не дозволила вхід в ІБ, тому відкрив був ще одну гривневу карту до депо
Практика показала, що СМС інформування можна відключати, а ці СМС-підтведження, що приходять як конфірмація депозитів не зв'язані із картою.
таке от.
Я віднедавна перейшов на перекидку грошей із інших банків СЕП-ом бо стало не цікаво ходити в відділення і закидати гривню (там поповнення від якоїсь суми) було в валюті, від 50 вроді), але оскільки валюти моєї тут давно вже немаЄ (після такого як барін із Кійова не дав поповнити старий жирний 6% стовбець) банк був посланий аналогічно
PS глянув ставки - гривня ще трошки впала, але є ще куди падати! (до облікової цифри звісно)