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Украинский Капитал

Украинский Капитал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:18

  greenozon написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, чи є тут функціональний іб - ну наприклад щоб завести сюди гривню та відкрити депо онлайн?


ІБ для фізиків є, по функціоналу - так собі
завести гривню можна через СЕП (я так робив) на поточний рахунок (грн)
Депозити можна відкривати онлайн в ІБ

тут є троха про ІБ, можна подивитись-почитати

https://www.ukrcapital.com.ua/index.php ... lient-bank


Дякую. Вхід, я так розумію, СЕПом на поточний, а вихід - банкомат(каса), якщо до поточного відкрити ще й картку до депозиту?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 15:34

Відділення то потрібно відвідати 2 рази замовити карту під депо і забрати випущену.
Ось є оказія і не заморочуватись онлайн варіантом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 17:51

1finanсier

до речі згадав!
прошу пардона, треба було одразу написати
ІБ в них в'яжеться до карти, тобто її треба мати,
я в древній древності заніс сюда валюту, відкрили валютну голд карту, але!
виявилось що вона не дозволила вхід в ІБ, тому відкрив був ще одну гривневу карту до депо
Практика показала, що СМС інформування можна відключати, а ці СМС-підтведження, що приходять як конфірмація депозитів не зв'язані із картою.
таке от.

Я віднедавна перейшов на перекидку грошей із інших банків СЕП-ом бо стало не цікаво ходити в відділення і закидати гривню (там поповнення від якоїсь суми) було в валюті, від 50 вроді), але оскільки валюти моєї тут давно вже немаЄ (після такого як барін із Кійова не дав поповнити старий жирний 6% стовбець) банк був посланий аналогічно :)

PS глянув ставки - гривня ще трошки впала, але є ще куди падати! (до облікової цифри звісно)
:)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:22

  greenozon написав:1finanсier

до речі згадав!
прошу пардона, треба було одразу написати
ІБ в них в'яжеться до карти, тобто її треба мати,
я в древній древності заніс сюда валюту, відкрили валютну голд карту, але!
виявилось що вона не дозволила вхід в ІБ, тому відкрив був ще одну гривневу карту до депо
Практика показала, що СМС інформування можна відключати, а ці СМС-підтведження, що приходять як конфірмація депозитів не зв'язані із картою.
таке от.

Я віднедавна перейшов на перекидку грошей із інших банків СЕП-ом бо стало не цікаво ходити в відділення і закидати гривню (там поповнення від якоїсь суми) було в валюті, від 50 вроді), але оскільки валюти моєї тут давно вже немаЄ (після такого як барін із Кійова не дав поповнити старий жирний 6% стовбець) банк був посланий аналогічно :)

PS глянув ставки - гривня ще трошки впала, але є ще куди падати! (до облікової цифри звісно)
:)

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:01

79019, м.Львів, вул. Краківська, 34
Зміна адреси.
Раніше були в колишніх хоромах БМ банки.
І правильно...приміщення не велике...економія на оренді.
Серед всіх банків звіт яких глянув...господарка банки викликає найбільше занепокоєння.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:36

трохи впали ставки... але на таких рівнях інтересу до них мало

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 201016.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:40

  greenozon написав:трохи впали ставки... але на таких рівнях інтересу до них мало

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 201016.pdf

11% з щомісячною виплатою...майже максимум на ринку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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