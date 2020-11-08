Украинский Капитал

Відділення то потрібно відвідати 2 рази замовити карту під депо і забрати випущену. Ось є оказія і не заморочуватись онлайн варіантом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
до речі згадав! прошу пардона, треба було одразу написати ІБ в них в'яжеться до карти, тобто її треба мати, я в древній древності заніс сюда валюту, відкрили валютну голд карту, але! виявилось що вона не дозволила вхід в ІБ, тому відкрив був ще одну гривневу карту до депо Практика показала, що СМС інформування можна відключати, а ці СМС-підтведження, що приходять як конфірмація депозитів не зв'язані із картою. таке от.
Я віднедавна перейшов на перекидку грошей із інших банків СЕП-ом бо стало не цікаво ходити в відділення і закидати гривню (там поповнення від якоїсь суми) було в валюті, від 50 вроді), але оскільки валюти моєї тут давно вже немаЄ (після такого як барін із Кійова не дав поповнити старий жирний 6% стовбець) банк був посланий аналогічно
PS глянув ставки - гривня ще трошки впала, але є ще куди падати! (до облікової цифри звісно)
до речі згадав! прошу пардона, треба було одразу написати ІБ в них в'яжеться до карти, тобто її треба мати, я в древній древності заніс сюда валюту, відкрили валютну голд карту, але! виявилось що вона не дозволила вхід в ІБ, тому відкрив був ще одну гривневу карту до депо Практика показала, що СМС інформування можна відключати, а ці СМС-підтведження, що приходять як конфірмація депозитів не зв'язані із картою. таке от.
Я віднедавна перейшов на перекидку грошей із інших банків СЕП-ом бо стало не цікаво ходити в відділення і закидати гривню (там поповнення від якоїсь суми) було в валюті, від 50 вроді), але оскільки валюти моєї тут давно вже немаЄ (після такого як барін із Кійова не дав поповнити старий жирний 6% стовбець) банк був посланий аналогічно
PS глянув ставки - гривня ще трошки впала, але є ще куди падати! (до облікової цифри звісно)
79019, м.Львів, вул. Краківська, 34 Зміна адреси. Раніше були в колишніх хоромах БМ банки. І правильно...приміщення не велике...економія на оренді. Серед всіх банків звіт яких глянув...господарка банки викликає найбільше занепокоєння.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
11% з щомісячною виплатою...майже максимум на ринку.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.