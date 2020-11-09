Украинский Капитал

да ото ж, особенно на фоне бесплатного p2p с депокарты УкрКапа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36
да ото ж, особенно на фоне бесплатного p2p с депокарты УкрКапа
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:42
Об'єднана мережа банкоматів АТМоСфера
На теперішній час мережа «АТМоСфера» перебуває в процесі ліквідації.
Офіційний сайт мережі АТМоСфера:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:45
В Атмосферу входять:Креді Агріколь Банк, «Правекс-Банк», «ОТП Банк», «Ідея Банк», Банк «Інвестицій та Заощаджень», «БТА Банк» та Банк «Український капітал».
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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