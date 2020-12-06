RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Украинский Капитал

Украинский Капитал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Украинский Капитал 3.7 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
11%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
3
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 17:36

  greenozon написав:СМС від банку
---
Bank povidomlyae pro vyhid Banka Pivdeniy z meregfi ATM Atmosfera. Detali za tel 0(800)210-804
---


PS фіг його знає чого банк УкрКапітал розписується за інший банк, але факт є фактом (чи може це мошеннікі дурачаться)


да ото ж, особенно на фоне бесплатного p2p с депокарты УкрКапа
cohan
 
Повідомлень: 527
З нами з: 27.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:42

Об'єднана мережа банкоматів АТМоСфера
На теперішній час мережа «АТМоСфера» перебуває в процесі ліквідації.

Офіційний сайт мережі АТМоСфера: https://atmosphere.net.ua
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35368
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 18:45

В Атмосферу входять:Креді Агріколь Банк, «Правекс-Банк», «ОТП Банк», «Ідея Банк», Банк «Інвестицій та Заощаджень», «БТА Банк» та Банк «Український капітал».
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35368
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:17

11,25% депо рік.
Не агітую....банкують кепсько.
Ну і валютний ризик ніхто не скасовував.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35368
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:38

[quote="5115119:Квесторе_поверніться"]11,25% депо рік.
Не агітую....банкують кепсько.
Ну і валютний ризик ніхто не скасовував.[/quote] так нема поповнення!!!
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12435
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:55

Re: Украинский Капитал

  sens написав:так нема поповнення!!!


умови за останній рік тільки погіршуються
по валюткам старим забрали поповнення
потім порізати депозитні продукти
зробили мін. суму щоб поповнювати старі ітд

тепер правда чуть підвищили % але то таке
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10226
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:13

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:11,25% депо рік.
Не агітую....банкують кепсько.
Ну і валютний ризик ніхто не скасовував.
так нема поповнення!!!

За то виплата щомісячно.
Всю суму нести зразу.
Он в Айбокса 12 (по лояльності) з хвостиком (від мінфіна) теж без поповнення, виплата щомісячна на карту під депо на якій приємні тарифи.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35368
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1766 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, gorbatiuk_v, liliya_logical, ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2460)
06.12.2020 21:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.