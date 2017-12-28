Сегодня должны капнуть проценты?
Хочу опять попробовать перекинуть деньги c Видсоточки на Видсоточку +
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 08:49
Сегодня должны капнуть проценты?
Хочу опять попробовать перекинуть деньги c Видсоточки на Видсоточку +
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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