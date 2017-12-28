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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 08:49

Сегодня должны капнуть проценты?
Хочу опять попробовать перекинуть деньги c Видсоточки на Видсоточку +
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:11

emeta, капнули в 10:50.
Vuch
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:06

А для особо экономных по В+ 5 грн. обяз. платеж?
guntherhouse777
 
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