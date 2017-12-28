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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2017 08:49
Сегодня должны капнуть проценты?
Хочу опять попробовать перекинуть деньги c Видсоточки на Видсоточку +
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Чет 28 гру, 2017 19:11
emeta, капнули в 10:50.
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Vuch
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:06
А для особо экономных по В+ 5 грн. обяз. платеж?
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:27
guntherhouse777 написав:
А для особо экономных по В+ 5 грн. обяз. платеж?
Не будет смс не будет видно счет в ИБ.
Трудно будет контролировать если постоянно пользоваться.
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:45
а как закрыть карту? Написать заявление в отделении?
Хочу отказаться от старой Видстоточки,перекинув все на Видсот+
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:02
emeta написав:
а как закрыть карту? Написать заявление в отделении?
Хочу отказаться от старой Видстоточки,перекинув все на Видсот+
Написать заявление в отделении.
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:12
emeta зачем закрывать старую если можно просто дополнительно открыть новую с плюсом ?
а старую оставить прозапас она же кушать не просит.
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chelavek
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Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:07
А для особо экономных по В+ 5 грн. обяз. платеж?
Да.
зачем закрывать старую если можно просто дополнительно открыть новую с плюсом ?
а старую оставить прозапас она же кушать не просит.
Эге ж. Кто знает, может пригодится в будущем для срочной эвакуации.
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Кащей
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