RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 08:49

Сегодня должны капнуть проценты?
Хочу опять попробовать перекинуть деньги c Видсоточки на Видсоточку +
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 19.03.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 19:11

emeta, капнули в 10:50.
Vuch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 310
З нами з: 04.03.09
Подякував: 114 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 00:06

А для особо экономных по В+ 5 грн. обяз. платеж?
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:27

  guntherhouse777 написав:А для особо экономных по В+ 5 грн. обяз. платеж?


Не будет смс не будет видно счет в ИБ.
Трудно будет контролировать если постоянно пользоваться.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 24.06.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 09:45

а как закрыть карту? Написать заявление в отделении?
Хочу отказаться от старой Видстоточки,перекинув все на Видсот+
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1646
З нами з: 19.03.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 11:02

  emeta написав:а как закрыть карту? Написать заявление в отделении?
Хочу отказаться от старой Видстоточки,перекинув все на Видсот+

Написать заявление в отделении.
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1066
З нами з: 18.09.13
Подякував: 238 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 13:12

emeta зачем закрывать старую если можно просто дополнительно открыть новую с плюсом ?
а старую оставить прозапас она же кушать не просит.
chelavek
 
Повідомлень: 15
З нами з: 10.06.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 18:07

Re: Банк Глобус

А для особо экономных по В+ 5 грн. обяз. платеж?
Да.
зачем закрывать старую если можно просто дополнительно открыть новую с плюсом ?
а старую оставить прозапас она же кушать не просит.
Эге ж. Кто знает, может пригодится в будущем для срочной эвакуации.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 882
З нами з: 30.08.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 264265266267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AximuS, J, novichok і 10 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5089, 5090, 5091
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
50901 6656753
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 20:02
lel
Идея Банк 1 ... 1449, 1450, 1451
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14503 2046121
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 18:34
cdj2
ВТБ Банк 1 ... 1197, 1198, 1199
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
11982 2355300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2017 16:52
VTB Bank
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12299)
29.12.2017 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.