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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 10:11
2XL
старим теж дають. може бути одночасно і відсоточка, і відсоточка+
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casper12
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Додано: Пон 08 січ, 2018 10:43
Кащей,
По В+ плата в 5 грн.- дело добровольное.
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guntherhouse777
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Додано: Пон 08 січ, 2018 10:53
guntherhouse777 написав:
По В+ плата в 5 грн.- дело добровольное
Раньше вроде было принудительное
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:12
casper12 написав:2XL
старим теж дають. може бути одночасно і відсоточка, і відсоточка+
А вход есть бесплатный? Нал\безнал, любой.
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:31
2XL написав:
casper12 написав:2XL
старим теж дають. може бути одночасно і відсоточка, і відсоточка+
А вход есть бесплатный? Нал\безнал, любой.
да, любой нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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