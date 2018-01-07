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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:11

2XL
старим теж дають. може бути одночасно і відсоточка, і відсоточка+
casper12
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Повідомлень: 622
З нами з: 24.12.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:43

Кащей,
По В+ плата в 5 грн.- дело добровольное.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 10:53

  guntherhouse777 написав:По В+ плата в 5 грн.- дело добровольное

Раньше вроде было принудительное :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлень: 4728
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Подякував: 3172 раз.
Подякували: 869 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:12

Re: Банк Глобус

casper12 написав:2XL
старим теж дають. може бути одночасно і відсоточка, і відсоточка+
А вход есть бесплатный? Нал\безнал, любой.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:31

  2XL написав:
casper12 написав:2XL
старим теж дають. може бути одночасно і відсоточка, і відсоточка+
А вход есть бесплатный? Нал\безнал, любой.

да, любой нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 265266267268
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