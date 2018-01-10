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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 11:55

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який прОцент в ПІНа на подвійну вигоду?

вам по ссылке религия не позволяет пройти :?: :roll:

Так там крім 2.15 пункту є пункт 2.17...і прОцент стає невизначеним? :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 14:21

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Який прОцент в ПІНа на подвійну вигоду?

вам по ссылке религия не позволяет пройти :?: :roll:

Так там крім 2.15 пункту є пункт 2.17...і прОцент стає невизначеним? :wink:

вам поможет звонок в отделение , и приятно удивит :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 07:49

А я один не могу войти в ИБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 08:03

  la9 написав:А я один не могу войти в ИБ?

Похоже, ИБ открывается с 8-00 утра :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 08:27

Re: Банк Глобус

la9 написав:А я один не могу войти в ИБ?
Зачем вы так, это чучело ИБ называете)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:48

Re: Банк Глобус

Господа, добрый день
Присматриваюсь к Глобусу.
Как можно снимать с карты проценты по депозиту без комиссии. Только через кассу? Не удобно. Может есть еще каналы?
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 11:41

Re: Банк Глобус

Как можно снимать с карты проценты по депозиту без комиссии. Только через кассу? Не удобно. Может есть еще каналы?
Если у вас проценты капают на Простир, то других вариантов не вижу.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 12:02

Re: Банк Глобус

Питав, казали що є якісь безкомісні банкомути, але вони від мене набагато далі, ніж каса
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 18:57

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Присматриваюсь к Глобусу.
Как можно снимать с карты проценты по депозиту без комиссии. Только через кассу? Не удобно. Может есть еще каналы?

Как то попалось:
За здійснення online переказу коштів між платіжними картками стягується комісія 2,5 грн.
Ліміти на здійснення online переказу коштів між платіжними картками банків-учасників УКРКАРТ:....
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 23:44

Re: Банк Глобус

Алексей77 написав:Господа, добрый день
Присматриваюсь к Глобусу.
Как можно снимать с карты проценты по депозиту без комиссии. Только через кассу? Не удобно. Может есть еще каналы?
Не бесплатно, но за 0.1% можно перекинуть по межбанку.
Размер имеет значение.
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