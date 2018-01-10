Так там крім 2.15 пункту є пункт 2.17...і прОцент стає невизначеним?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 11:55
Додано: Вів 09 січ, 2018 14:21
вам поможет звонок в отделение , и приятно удивит
никому не верю
Додано: Сер 10 січ, 2018 08:03
Додано: Сер 10 січ, 2018 08:27
Re: Банк Глобус
Зачем вы так, это чучело ИБ называете)
Размер имеет значение.
Додано: Сер 10 січ, 2018 09:48
Re: Банк Глобус
Господа, добрый день
Присматриваюсь к Глобусу.
Как можно снимать с карты проценты по депозиту без комиссии. Только через кассу? Не удобно. Может есть еще каналы?
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Додано: Сер 10 січ, 2018 11:41
Re: Банк Глобус
Если у вас проценты капают на Простир, то других вариантов не вижу.
Додано: Сер 10 січ, 2018 12:02
Re: Банк Глобус
Питав, казали що є якісь безкомісні банкомути, але вони від мене набагато далі, ніж каса
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 10 січ, 2018 18:57
Как то попалось:
За здійснення online переказу коштів між платіжними картками стягується комісія 2,5 грн.
Ліміти на здійснення online переказу коштів між платіжними картками банків-учасників УКРКАРТ:....
Додано: Сер 10 січ, 2018 23:44
Re: Банк Глобус
Не бесплатно, но за 0.1% можно перекинуть по межбанку.
Размер имеет значение.
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