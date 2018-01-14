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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 267268269270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:42

Re: Банк Глобус

За здійснення online переказу коштів між платіжними картками стягується комісія 2,5 грн.
Ліміти на здійснення online переказу коштів між платіжними картками банків-учасників УКРКАРТ:....
p2p можно и бесплатно перекинуть, да только Простир-карты его не поддерживают
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 10:53

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Так же, как и все остальные банки.

Банка ризикова....

кому важен процент , и в валюте , то https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... 7.2017.pdf , были времена когда зажимали валюту , но и ставка высокая как для бессрочного вклада :|

Ще раз глянув на тарифи від Гінера по Podvijna_vygoda...так там навіть за 3Д хочуть дерти 10 грн. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 17:43

Re: Банк Глобус-в этом списке!

НБУ твердив список банків для участі у валютних інтервенціях у I кварталі 2018 року
Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-tverdil ... 46817.html
bub-har
 
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