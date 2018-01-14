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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 10:42
За здійснення online переказу коштів між платіжними картками стягується комісія 2,5 грн.
Ліміти на здійснення online переказу коштів між платіжними картками банків-учасників УКРКАРТ:....
p2p можно и бесплатно перекинуть, да только Простир-карты его не поддерживают
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Додано: Чет 11 січ, 2018 10:53
sens написав: Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
Так же, как и все остальные банки.
Банка ризикова....
кому важен процент , и в валюте , то https://www.pinbank.ua/wp-content/uploa ... 7.2017.pdf
, были времена когда зажимали валюту , но и ставка высокая как для бессрочного вклада
Ще раз глянув на тарифи від Гінера по Podvijna_vygoda...так там навіть за 3Д хочуть дерти 10 грн.
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Додано: Пон 15 січ, 2018 17:43
НБУ твердив список банків для участі у валютних інтервенціях у I кварталі 2018 року
Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/nbu-tverdil ... 46817.html
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