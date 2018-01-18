Есть еще и максимальная.
Ну и такой способ не совсем как бы легитимный, так как он без всех этих контролей. На свой страх и риск получается.
А правильный (через операции с депо)чинить судя по всему никто не собирается.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 11:05
Есть еще и максимальная.
Ну и такой способ не совсем как бы легитимный, так как он без всех этих контролей. На свой страх и риск получается.
А правильный (через операции с депо)чинить судя по всему никто не собирается.
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:06
Дякую що розтлумачили.
Вроді вже пущає сумами більше 1000 грн поповнювати депо в ІБ шаромиги з карткового.
Менші теж пущає...але потім повертає взад.
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:15
Re: Банк Глобус
Да, еще про расходные лимиты по карте нужно помнить. 20 тыс., если не ошибаюсь, по умолчанию стоит. Выше - нужно поднимать звонком в КЦ. Кстати, кто-нибудь менял карточные лимиты в ИБ?
Додано: Чет 18 січ, 2018 11:27
Менял. Никаких проблем
Всё IMHO
Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51
Re: Банк Глобус
столкнулся с "нюансами" в банке при наследовании вклада и процентов по нему, уже есть решение ВСУ с подробным разъяснением по данному вопросу. И .... и воз и ныне там. Можно даже перечень банков -крохоборов составлять.
Додано: Чет 18 січ, 2018 18:06
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