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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 268269270271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:05

  Кащей написав:У миню получилось. Действовать нужно через внутрибанковский перевод, не забывая про минимальную сумму пополнения в 1000 грн.


Есть еще и максимальная.
Ну и такой способ не совсем как бы легитимный, так как он без всех этих контролей. На свой страх и риск получается.
А правильный (через операции с депо)чинить судя по всему никто не собирается. :(
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:06

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:ию

?

Я так понимаю
  sens написав:Добрый! У кого получилось пополнить гривневый депозит в ИБ ???

Дякую що розтлумачили. :)
Вроді вже пущає сумами більше 1000 грн поповнювати депо в ІБ шаромиги з карткового.
Менші теж пущає...але потім повертає взад. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:15

Re: Банк Глобус

Да, еще про расходные лимиты по карте нужно помнить. 20 тыс., если не ошибаюсь, по умолчанию стоит. Выше - нужно поднимать звонком в КЦ. Кстати, кто-нибудь менял карточные лимиты в ИБ?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 11:27

  Кащей написав:Да, еще про расходные лимиты по карте нужно помнить. 20 тыс., если не ошибаюсь, по умолчанию стоит. Выше - нужно поднимать звонком в КЦ. Кстати, кто-нибудь менял карточные лимиты в ИБ?

Менял. Никаких проблем
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 17:51

Re: Банк Глобус

столкнулся с "нюансами" в банке при наследовании вклада и процентов по нему, уже есть решение ВСУ с подробным разъяснением по данному вопросу. И .... и воз и ныне там. Можно даже перечень банков -крохоборов составлять.
mike64
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:06

  mike64 написав:столкнулся с "нюансами" в банке при наследовании вклада и процентов по нему, уже есть решение ВСУ с подробным разъяснением по данному вопросу. И .... и воз и ныне там. Можно даже перечень банков -крохоборов составлять.

Расскажите подробнее...
guntherhouse777
 
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