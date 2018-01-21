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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 269270271272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:05

  Vorlon написав:bub-har
Спросите в отделении - здесь ИМХО никто не знает, как оно на самом деле...

Есть вариант, что в старом тарифном плане карту могут не выпустить. Во всяком случае мне 5 июля говорили именно так - мол, сегодня последний день оформления.
Спасибо! Так и сделаю,хотя вряд ли там компетентно ответят! На старый тариф после окончания срока действия старой видсоточки я и не рассчитываю! Просто интересно,как в данном случае должно быть! Придётся всё таки открывать видсоточку+ и перебрасывать на неё средства со старой видсоточки!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 23:26

Re: Банк Глобус

bub-har написав:
  Vorlon написав:bub-har
Спросите в отделении - здесь ИМХО никто не знает, как оно на самом деле...

Есть вариант, что в старом тарифном плане карту могут не выпустить. Во всяком случае мне 5 июля говорили именно так - мол, сегодня последний день оформления.
Спасибо! Так и сделаю,хотя вряд ли там компетентно ответят! На старый тариф после окончания срока действия старой видсоточки я и не рассчитываю! Просто интересно,как в данном случае должно быть! Придётся всё таки открывать видсоточку+ и перебрасывать на неё средства со старой видсоточки!
Когда карта станет неактивной её счёт не будет отображаться в ИБ. Более того, пока не активируете новую карту - остаток перекинуть не сможете.
Размер имеет значение.
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Повідомлень: 2634
З нами з: 13.12.12
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  #<1 ... 269270271272
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