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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 14:05
Vorlon написав:bub-har
Спросите в отделении - здесь ИМХО никто не знает, как оно на самом деле...
Есть вариант, что в старом тарифном плане карту могут не выпустить. Во всяком случае мне 5 июля говорили именно так - мол, сегодня последний день оформления.
Спасибо! Так и сделаю,хотя вряд ли там компетентно ответят! На старый тариф после окончания срока действия старой видсоточки я и не рассчитываю! Просто интересно,как в данном случае должно быть! Придётся всё таки открывать видсоточку+ и перебрасывать на неё средства со старой видсоточки!
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Додано: Нед 21 січ, 2018 23:26
bub-har написав: Vorlon написав:bub-har
Спросите в отделении - здесь ИМХО никто не знает, как оно на самом деле...
Есть вариант, что в старом тарифном плане карту могут не выпустить. Во всяком случае мне 5 июля говорили именно так - мол, сегодня последний день оформления.
Спасибо! Так и сделаю,хотя вряд ли там компетентно ответят! На старый тариф после окончания срока действия старой видсоточки я и не рассчитываю! Просто интересно,как в данном случае должно быть! Придётся всё таки открывать видсоточку+ и перебрасывать на неё средства со старой видсоточки!
Когда карта станет неактивной её счёт не будет отображаться в ИБ. Более того, пока не активируете новую карту - остаток перекинуть не сможете.
Размер имеет значение.
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