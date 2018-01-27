Ні, звісно. Мухи окремо, котлети окремо...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:19
Re: Банк Глобус
Ні, звісно. Мухи окремо, котлети окремо...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:49
Re: Банк Глобус
При открытии депозита ФОПом сотрудники банка Глобус в выписке минюста проверяют наличие данных в поле "Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична особа-підприємець перебуває на обліку".
Для того, чтобы они там появились, если у Вас их там нет, достаточно у гос. реестратора подать бесплатное заявление на смену, например, телефона или e-mail. Данные появятся на протяжении суток.
Додано: Суб 27 січ, 2018 22:25
Депозит+и.банкинг
Еще не был клиентом данного банка. Планирую.
Какие подводные камни присутствуют? Можно ли открыть депозиты через и-банкинг? Карту какую еще лучше выпустить, кроме "Відсоточка+"? Ну и р2р бесплатен?
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