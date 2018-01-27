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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 270271272273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:19

Re: Банк Глобус

  la9 написав:то все его депо автоматически открываются как депо СПДшника?

Ні, звісно. Мухи окремо, котлети окремо...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:49

Re: Банк Глобус

При открытии депозита ФОПом сотрудники банка Глобус в выписке минюста проверяют наличие данных в поле "Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична особа-підприємець перебуває на обліку".
Для того, чтобы они там появились, если у Вас их там нет, достаточно у гос. реестратора подать бесплатное заявление на смену, например, телефона или e-mail. Данные появятся на протяжении суток.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 22:25

Депозит+и.банкинг

Еще не был клиентом данного банка. Планирую.
Какие подводные камни присутствуют? Можно ли открыть депозиты через и-банкинг? Карту какую еще лучше выпустить, кроме "Відсоточка+"? Ну и р2р бесплатен?
anikola13
 
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