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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2018 12:43
.а че вы к пчелам в улей лазите ?)) дайте им меду нагенерить то спокойно )))
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:07
Вкладчик1234 написав:
В плане онлайн-банкинга - банк никакой
А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!
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keep
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Додано: Пон 29 січ, 2018 15:14
keep написав:
А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!
Уровень: 3 из 10.
Можно только отправить СЭП согласно тарифам, и создать шаблон платежа.
Коммуналок, мобилок-ТВ-интернетов нет
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: Пон 29 січ, 2018 19:39
Вкладчик1234 написав: keep написав:
А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!
Уровень: 3 из 10.
Можно только отправить СЭП согласно тарифам, и создать шаблон платежа.
Коммуналок, мобилок-ТВ-интернетов нет
Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )
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guntherhouse777
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:44
guntherhouse777 написав:
Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )
согласен, там реально 17% нет никогда, процент стремится к 17% от нуля с 14-го дня
- это если наличкой снимать. Подскажите как вывести через СЕП с меньшими потерями!
Востаннє редагувалось keep
в Пон 29 січ, 2018 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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keep
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:46
guntherhouse777 написав: Вкладчик1234 написав: keep написав:
А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!
Уровень: 3 из 10.
Можно только отправить СЭП согласно тарифам, и создать шаблон платежа.
Коммуналок, мобилок-ТВ-интернетов нет
Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )
Это стандарный ИБ от компании CS. Полный функционал этого ИБ мона увидеть в ОТП. Так шо Шаромыжнику есть куда двигаться и за шо платить СиЭсу
В чуток лучшем виде этот же ИБ юзается у Пивня и Верм̶у̶т̶а̶ нума
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 29 січ, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:46
guntherhouse777,
тройка только за ИБ.
1. Он есть, а не как у некоторых
2. Счета, карты, хоть и через костыли - но видно. Карточные лимиты управляются на ура.
3. Есть СЭП
Ну а всего остального нет
А Видсоточка+ в своём классе просто №1
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:48
keep написав: guntherhouse777 написав:
Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )
согласен, там реально 17% нет никогда, процент стремится к 17% от нуля с 14-го дня
- это если наличкой снимать. Подскажите как вывести через СЕП с меньшими потерями!
По В+ такого нет
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:52
2XL написав:
По В+ такого нет
в смысле? СЭПа нет?
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Додано: Пон 29 січ, 2018 19:59
keep написав: 2XL написав:
По В+ такого нет
в смысле? СЭПа нет?
От нуля до 14 дня )
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Пон 29 січ, 2018 20:23
shu-m
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14697
|2073437
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Пон 29 січ, 2018 19:08
Ой+
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