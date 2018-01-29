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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 272273274275>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 12:43

Re: Банк Глобус

.а че вы к пчелам в улей лазите ?)) дайте им меду нагенерить то спокойно )))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:07

Re: Банк Глобус

  Вкладчик1234 написав:В плане онлайн-банкинга - банк никакой

А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 15:14

  keep написав:А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!

Уровень: 3 из 10.
Можно только отправить СЭП согласно тарифам, и создать шаблон платежа.
Коммуналок, мобилок-ТВ-интернетов нет :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:39

  Вкладчик1234 написав:
  keep написав:А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!

Уровень: 3 из 10.
Можно только отправить СЭП согласно тарифам, и создать шаблон платежа.
Коммуналок, мобилок-ТВ-интернетов нет :-)

Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:44

Re: Банк Глобус

  guntherhouse777 написав:Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )

согласен, там реально 17% нет никогда, процент стремится к 17% от нуля с 14-го дня :) - это если наличкой снимать. Подскажите как вывести через СЕП с меньшими потерями!
Востаннє редагувалось keep в Пон 29 січ, 2018 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:46

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  keep написав:А по сравнению с Приватом, оплата комунальных на каком уровне? есть "подтягивание" автоматом комунальных служб и счетов? есть ли квитанции? Спасибо!

Уровень: 3 из 10.
Можно только отправить СЭП согласно тарифам, и создать шаблон платежа.
Коммуналок, мобилок-ТВ-интернетов нет :-)

Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )

Это стандарный ИБ от компании CS. Полный функционал этого ИБ мона увидеть в ОТП. Так шо Шаромыжнику есть куда двигаться и за шо платить СиЭсу :) В чуток лучшем виде этот же ИБ юзается у Пивня и Верм̶у̶т̶а̶ нума :)
Востаннє редагувалось clientage в Пон 29 січ, 2018 19:49, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:46

guntherhouse777, тройка только за ИБ.
1. Он есть, а не как у некоторых :-)
2. Счета, карты, хоть и через костыли - но видно. Карточные лимиты управляются на ура.
3. Есть СЭП

Ну а всего остального нет :)

А Видсоточка+ в своём классе просто №1
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:48

Re: Банк Глобус

keep написав:
  guntherhouse777 написав:Троечку Вы поставили из за 17% по Видсоточке?))
Как по мне, несколько завышенная оценка )

согласен, там реально 17% нет никогда, процент стремится к 17% от нуля с 14-го дня :) - это если наличкой снимать. Подскажите как вывести через СЕП с меньшими потерями!
По В+ такого нет
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2XL
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:52

Re: Банк Глобус

  2XL написав:По В+ такого нет

в смысле? СЭПа нет?
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 19:59

Re: Банк Глобус

keep написав:
  2XL написав:По В+ такого нет

в смысле? СЭПа нет?
От нуля до 14 дня )
Размер имеет значение.
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