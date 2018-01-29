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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 січ, 2018 20:10
2XL написав:
От нуля до 14 дня )
ну... с 14-го только в 0 и выходим
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keep
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Пон 29 січ, 2018 20:23
shu-m
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14697
|2073437
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Пон 29 січ, 2018 19:08
Ой+
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