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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 273274275276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:13

Re: Банк Глобус

Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:38

  lel написав:Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...

Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. (С) :)
Канал смс жутко ненадежный ведь.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:41

Re: Банк Глобус

curiousobro написав:Канал смс жутко ненадежный ведь.
Какао СМС самый надёжный! Просто проколхозная организация
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:03

  lel написав:Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...

А они эту фичу (инфо о синхре счета с картой) не активировали :)
Поэтому просто покурутити колёсико у счета в списке и получите актуальный остаток
Траты по карте нормально СМСируются :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:08

clientage, у меня все приходы-расходы нормально смсятся по В+ (вход по СЕП тоже)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:11

  Грйс-мэн написав:clientage, у меня все приходы-расходы нормально смсятся по В+ (вход по СЕП тоже)

А давно? У меня ни одной входной СЕПовской СМСки не было в авг.-сент. Дальше тока СМСки за начисление %% и расход :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:21

  clientage написав:А давно? У меня ни одной входной СЕПовской СМСки не было в авг.-сент. Дальше тока СМСки за начисление %% и расход

Оформил В+ почти сразу после её появления, и всегда работало без сбоев. По входящим СЕПам всегда приходит смс.
Было пару раз, что не приходили или задерживались look-up коды при оплатах в интернете. Но там ещё не понятно чья была вина: глобуса или сайта оплат
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:43

  lel написав:Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...

Суммы пополнения были больше 10 гривен?
Vorlon
 
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