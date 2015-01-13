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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:13
Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...
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lel
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:38
lel написав:
Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...
Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. (С)
Канал смс жутко ненадежный ведь.
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curiousobro
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Додано: Сер 31 січ, 2018 19:41
curiousobro написав:Канал смс жутко ненадежный ведь.
Какао СМС самый надёжный! Просто проколхозная организация
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:03
lel написав:
Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...
А они эту фичу (инфо о синхре счета с картой) не активировали
Поэтому просто покурутити колёсико у счета в списке и получите актуальный остаток
Траты по карте нормально СМСируются
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:08
clientage, у меня все приходы-расходы нормально смсятся по В+ (вход по СЕП тоже)
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:11
Грйс-мэн написав:clientage,
у меня все приходы-расходы нормально смсятся по В+ (вход по СЕП тоже)
А давно? У меня ни одной входной СЕПовской СМСки не было в авг.-сент. Дальше тока СМСки за начисление %% и расход
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:21
clientage написав:
А давно? У меня ни одной входной СЕПовской СМСки не было в авг.-сент. Дальше тока СМСки за начисление %% и расход
Оформил В+ почти сразу после её появления, и всегда работало без сбоев. По входящим СЕПам всегда приходит смс.
Было пару раз, что не приходили или задерживались look-up коды при оплатах в интернете. Но там ещё не понятно чья была вина: глобуса или сайта оплат
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Грйс-мэн
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Додано: Сер 31 січ, 2018 20:43
lel написав:
Пополнил Видсоточку СЭПом с трех банков. Все успешно, вижу в ИБ. Ни одна СМС не пришла. Это нормально? За шо тогда берут 5грн ? За ИБ ? Выписка по карте тоже прикольная, все двоится...
Суммы пополнения были больше 10 гривен?
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Vorlon
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