Фантом написав:Вливаюсь в ваш небольшой коллектив. В отделении получил карту Видсоточка+. Смущают некоторые моменты. Отсканировали паспорт, код. Дали заполнить небольших два опросника. Через 5 минут выдали карту и пин к ней. Всё. Ни договора, ни реквизитов. На карте написано Видсоточка без +. На вопрос, где всё? Ответили, что договор у них публичный на сайте банка. Реквизиты взять в ИБ. ИБ подключат по звонку, после того как сотрудник подключит СМС. Собственно вопрос. Это у всех так? Или всё же настоять на бумажном договоре и распечатанных реквизитах.
П.С. Так быстро даже в Привате карты новым клиентам не оформляют.
Договор даже после настаивания не дали, только копию заявки и реквизиты просто на бумажке без печатей и т.п. условностей
Фантом написав:П.С. Так быстро даже в Привате карты новым клиентам не оформляют
А вам надо, чтоб "долго и нудно"? А вообще да - тут уже давненько отношения устанавливаются "присоединением к публичной оферте". Когда-то давно, с год назад наверно, было по-старинке с договором. Реквизиты тут выкладывали (через котловой счёт)
Схоже. Але реквізити мені роздрукували. Отримувач МФО 380526 Рахунок 26257000 ЄДРПОУ / ІПН 35591059 Назва ПАТ КБ Глобус Банк Призначення Поповнення карткового рахунку №2625**** Прізвище імя по батькові
GrafBV написав:Б...ь, из 4-х СЭП-ов (все естественно больше 100грн) за неделю пришла только одна смс на самую мелкую сумму
А гроші зняли за смс не доставлені?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Вливаюсь в ваш небольшой коллектив. В отделении получил карту Видсоточка+.
Вчера тоже "влилась" с видсоточкой+. Подскажите, где в иб найти хоть что-то похожее на выписку по карт счёту. Не абстрактный архив движений, а выписку. Сегодня отправила 3 сэпа с разных банков, пришла одна смс с общей суммой и всё думала в иб хоть какие то следы этих сэпов найти, ан нет - только архив движений Подскажите, кто знает, а то уже эмоции через край
Вливаюсь в ваш небольшой коллектив. В отделении получил карту Видсоточка+.
Вчера тоже "влилась" с видсоточкой+. Подскажите, где в иб найти хоть что-то похожее на выписку по карт счёту. Не абстрактный архив движений, а выписку. Сегодня отправила 3 сэпа с разных банков, пришла одна смс с общей суммой и всё думала в иб хоть какие то следы этих сэпов найти, ан нет - только архив движений Подскажите, кто знает, а то уже эмоции через край
Зря вы так эмоционально реагируете В ИБ Шарика искать что-то похожее на Выписку - не стоит, не благодарное это дело У меня вообще показывает, если не ошибаюсь, только запросы баланса...
Вливаюсь в ваш небольшой коллектив. В отделении получил карту Видсоточка+.
Вчера тоже "влилась" с видсоточкой+. Подскажите, где в иб найти хоть что-то похожее на выписку по карт счёту. Не абстрактный архив движений, а выписку. Сегодня отправила 3 сэпа с разных банков, пришла одна смс с общей суммой и всё думала в иб хоть какие то следы этих сэпов найти, ан нет - только архив движений Подскажите, кто знает, а то уже эмоции через край
Та же ситуация. Смотреть негде. За 3 дня 11 СЭПов с 3х банков и каждые 30 мин заходил смотрел- и это все в архиве одной кучей. Третировал банки отправители, а потом переписал все отправки по дате, времени, сумме и час висел на телефоне- проверяли. Разобрались, все пришло. Буду писать, звонить, чтобы на почту прислали выписку.