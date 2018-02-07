RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:08

  Фантом написав:Вливаюсь в ваш небольшой коллектив.
В отделении получил карту Видсоточка+.
Смущают некоторые моменты.
Отсканировали паспорт, код. Дали заполнить небольших два опросника. Через 5 минут выдали карту и пин к ней. Всё.
Ни договора, ни реквизитов. На карте написано Видсоточка без +.
На вопрос, где всё? Ответили, что договор у них публичный на сайте банка. Реквизиты взять в ИБ. ИБ подключат по звонку, после того как сотрудник подключит СМС.
Собственно вопрос. Это у всех так? Или всё же настоять на бумажном договоре и распечатанных реквизитах.

П.С. Так быстро даже в Привате карты новым клиентам не оформляют.

Договор даже после настаивания не дали, только копию заявки и реквизиты просто на бумажке без печатей и т.п. условностей :mrgreen:
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 18.09.13
Подякував: 250 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 12:13

  Фантом написав:П.С. Так быстро даже в Привате карты новым клиентам не оформляют

А вам надо, чтоб "долго и нудно"? :-)
А вообще да - тут уже давненько отношения устанавливаются "присоединением к публичной оферте".
Когда-то давно, с год назад наверно, было по-старинке с договором. Реквизиты тут выкладывали (через котловой счёт)
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 90
З нами з: 22.01.18
Подякував: 51 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 13:50

  vollena71 написав:Это у всех так?
Схоже. Але реквізити мені роздрукували.
Отримувач МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Назва ПАТ КБ Глобус Банк
Призначення Поповнення карткового рахунку №2625**** Прізвище імя по батькові
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 731
З нами з: 30.03.15
Подякував: 81 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 13:54

Re: Банк Глобус

Всем спасибо. Всё понятно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 814
З нами з: 18.05.16
Подякував: 111 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 15:50

Б...ь, из 4-х СЭП-ов (все естественно больше 100грн) за неделю пришла только одна смс на самую мелкую сумму :twisted:
GrafBV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 26.12.13
Подякував: 77 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:29

  GrafBV написав:Б...ь, из 4-х СЭП-ов (все естественно больше 100грн) за неделю пришла только одна смс на самую мелкую сумму :twisted:

А гроші зняли за смс не доставлені?
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24660
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 1856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:40

Вливаюсь в ваш небольшой коллектив. В отделении получил карту Видсоточка+.

Вчера тоже "влилась" с видсоточкой+. Подскажите, где в иб найти хоть что-то похожее на выписку по карт счёту. Не абстрактный архив движений, а выписку. Сегодня отправила 3 сэпа с разных банков, пришла одна смс с общей суммой
и всё :shock: думала в иб хоть какие то следы этих сэпов найти, ан нет - только
архив движений Подскажите, кто знает, а то уже эмоции через край :evil:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 453
З нами з: 04.12.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:59

  Кассандра написав:
Вливаюсь в ваш небольшой коллектив. В отделении получил карту Видсоточка+.

Вчера тоже "влилась" с видсоточкой+. Подскажите, где в иб найти хоть что-то похожее на выписку по карт счёту. Не абстрактный архив движений, а выписку. Сегодня отправила 3 сэпа с разных банков, пришла одна смс с общей суммой
и всё :shock: думала в иб хоть какие то следы этих сэпов найти, ан нет - только
архив движений Подскажите, кто знает, а то уже эмоции через край :evil:

Зря вы так эмоционально реагируете :wink: В ИБ Шарика искать что-то похожее на Выписку - не стоит, не благодарное это дело :mrgreen: У меня вообще показывает, если не ошибаюсь, только запросы баланса...

З.Ы. Избалованы Вы хорошими ИБ :mrgreen:
la9
 
Повідомлень: 911
З нами з: 02.07.09
Подякував: 160 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 20:02

  Кассандра написав:
Вливаюсь в ваш небольшой коллектив. В отделении получил карту Видсоточка+.

Вчера тоже "влилась" с видсоточкой+. Подскажите, где в иб найти хоть что-то похожее на выписку по карт счёту. Не абстрактный архив движений, а выписку. Сегодня отправила 3 сэпа с разных банков, пришла одна смс с общей суммой
и всё :shock: думала в иб хоть какие то следы этих сэпов найти, ан нет - только
архив движений Подскажите, кто знает, а то уже эмоции через край :evil:

Та же ситуация. Смотреть негде. За 3 дня 11 СЭПов с 3х банков и каждые 30 мин заходил смотрел- и это все в архиве одной кучей. Третировал банки отправители, а потом переписал все отправки по дате, времени, сумме и час висел на телефоне- проверяли. Разобрались, все пришло. Буду писать, звонить, чтобы на почту прислали выписку.
lel
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 10.12.13
Подякував: 784 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:33

  Ромасик написав:Отримувач МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Назва ПАТ КБ Глобус Банк
Призначення Поповнення карткового рахунку №2625**** Прізвище імя по батькові

Видел и другой вариант реквизитов:
МФО: 380526
ЄДРПОУ: 35591059
Рахунок одержувача: 2625хххххххххх
Одержувач: ПІБ
Назва банку одержувача: ПАТ "КБ ГЛОБУС"
Призначення платежу: Переказ власних коштів

Как более верно ?
mustbe
 
Повідомлень: 122
З нами з: 27.12.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 276277278279>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, ishvara, lel, stas_kodpi, Stringer і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1478, 1479, 1480
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
14795 2085143
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 21:31
Shustoff
А-Банк 1 ... 919, 920, 921
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9203 1326663
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 20:46
gorgany
ВТБ Банк 1 ... 1237, 1238, 1239
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12386 2411713
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2018 20:32
Фантом
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.