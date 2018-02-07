Фантом написав:

Вливаюсь в ваш небольшой коллектив.В отделении получил карту Видсоточка+.Смущают некоторые моменты.Отсканировали паспорт, код. Дали заполнить небольших два опросника. Через 5 минут выдали карту и пин к ней. Всё.Ни договора, ни реквизитов. На карте написано Видсоточка без +.На вопрос, где всё? Ответили, что договор у них публичный на сайте банка. Реквизиты взять в ИБ. ИБ подключат по звонку, после того как сотрудник подключит СМС.Собственно вопрос. Это у всех так? Или всё же настоять на бумажном договоре и распечатанных реквизитах.П.С. Так быстро даже в Привате карты новым клиентам не оформляют.