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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:36

Re: Банк Глобус

lel написав:Та же ситуация. Смотреть негде. За 3 дня 11 СЭПов с 3х банков и каждые 30 мин заходил смотрел- и это все в архиве одной кучей. Третировал банки отправители, а потом переписал все отправки по дате, времени, сумме и час висел на телефоне- проверяли. Разобрались, все пришло. Буду писать, звонить, чтобы на почту прислали выписку.


В выписке тоже может быть общей суммой все:. Вы ведь на транзитник шлете а разбирают они походу все скопом и на карту счет заливают итого.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:43

  mustbe написав:
  Ромасик написав:Отримувач МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Назва ПАТ КБ Глобус Банк
Призначення Поповнення карткового рахунку №2625**** Прізвище імя по батькові

Видел и другой вариант реквизитов:
МФО: 380526
ЄДРПОУ: 35591059
Рахунок одержувача: 2625хххххххххх
Одержувач: ПІБ
Назва банку одержувача: ПАТ "КБ ГЛОБУС"
Призначення платежу: Переказ власних коштів

Как более верно ?

Верхний вариант уже многократно проверен. Но вы можете попробовать и другой, а потом отписаться. Без стеба. Например у Альфы тоже котловой счет, а Сбер 2620 можно пополнить напрямую.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 21:48

  mustbe написав:
  Ромасик написав:Отримувач МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Назва ПАТ КБ Глобус Банк
Призначення Поповнення карткового рахунку №2625**** Прізвище імя по батькові

Видел и другой вариант реквизитов:
МФО: 380526
ЄДРПОУ: 35591059
Рахунок одержувача: 2625хххххххххх
Одержувач: ПІБ
Назва банку одержувача: ПАТ "КБ ГЛОБУС"
Призначення платежу: Переказ власних коштів

Как более верно ?

Ахтунг! Однако если Одержувач: ПІБ, то вместо ЄДРПОУ: 35591059 нуна указывать ИНН того ПІБа!! :idea:
такшо шото там не сложилось во 2м вар.

Пользуюсь 1м вар. :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 22:04

  Aps написав:
lel написав:Та же ситуация. Смотреть негде. За 3 дня 11 СЭПов с 3х банков и каждые 30 мин заходил смотрел- и это все в архиве одной кучей. Третировал банки отправители, а потом переписал все отправки по дате, времени, сумме и час висел на телефоне- проверяли. Разобрались, все пришло. Буду писать, звонить, чтобы на почту прислали выписку.


В выписке тоже может быть общей суммой все:. Вы ведь на транзитник шлете а разбирают они походу все скопом и на карту счет заливают итого.

Как же тогда вести учёт начисленных %%? Я в новом для себя банке всегда
первые пару месяцев начеку, а тут такой реверанс :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 05:46

Re: Банк Глобус

Вижу тут народ активно СЭПами пользуется. В ИБ Глобуса он есть или нужно в отделении реквизиты формировать ? Ну и насколько выгодней переводов с карты на карту ?
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26

  Surfer написав:Вижу тут народ активно СЭПами пользуется. В ИБ Глобуса он есть или нужно в отделении реквизиты формировать ? Ну и насколько выгодней переводов с карты на карту ?


Народ активно входящим сепом пользуется.
Исходящий 0.1% из ИБ. Для народа, тут который, это дорого. :)
Aps
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