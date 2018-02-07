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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:36
lel написав:Та же ситуация. Смотреть негде. За 3 дня 11 СЭПов с 3х банков и каждые 30 мин заходил смотрел- и это все в архиве одной кучей. Третировал банки отправители, а потом переписал все отправки по дате, времени, сумме и час висел на телефоне- проверяли. Разобрались, все пришло. Буду писать, звонить, чтобы на почту прислали выписку.
В выписке тоже может быть общей суммой все:. Вы ведь на транзитник шлете а разбирают они походу все скопом и на карту счет заливают итого.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:43
mustbe написав: Ромасик написав:
Отримувач МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Назва ПАТ КБ Глобус Банк
Призначення Поповнення карткового рахунку №2625**** Прізвище імя по батькові
Видел и другой вариант реквизитов:
МФО: 380526
ЄДРПОУ: 35591059
Рахунок одержувача: 2625хххххххххх
Одержувач: ПІБ
Назва банку одержувача: ПАТ "КБ ГЛОБУС"
Призначення платежу: Переказ власних коштів
Как более верно ?
Верхний вариант уже многократно проверен. Но вы можете попробовать и другой, а потом отписаться. Без стеба. Например у Альфы тоже котловой счет, а Сбер 2620 можно пополнить напрямую.
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Додано: Сер 07 лют, 2018 21:48
mustbe написав: Ромасик написав:
Отримувач МФО 380526
Рахунок 26257000
ЄДРПОУ / ІПН 35591059
Назва ПАТ КБ Глобус Банк
Призначення Поповнення карткового рахунку №2625**** Прізвище імя по батькові
Видел и другой вариант реквизитов:
МФО: 380526
ЄДРПОУ: 35591059
Рахунок одержувача: 2625хххххххххх
Одержувач: ПІБ
Назва банку одержувача: ПАТ "КБ ГЛОБУС"
Призначення платежу: Переказ власних коштів
Как более верно ?
Ахтунг! Однако если Одержувач: ПІБ, то вместо ЄДРПОУ: 35591059 нуна указывать ИНН того ПІБа!!
такшо шото там не сложилось во 2м вар.
Пользуюсь 1м вар.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 07 лют, 2018 22:04
Aps написав:
lel написав:Та же ситуация. Смотреть негде. За 3 дня 11 СЭПов с 3х банков и каждые 30 мин заходил смотрел- и это все в архиве одной кучей. Третировал банки отправители, а потом переписал все отправки по дате, времени, сумме и час висел на телефоне- проверяли. Разобрались, все пришло. Буду писать, звонить, чтобы на почту прислали выписку.
В выписке тоже может быть общей суммой все:. Вы ведь на транзитник шлете а разбирают они походу все скопом и на карту счет заливают итого.
Как же тогда вести учёт начисленных %%? Я в новом для себя банке всегда
первые пару месяцев начеку, а тут такой реверанс
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Додано: Чет 08 лют, 2018 05:46
Вижу тут народ активно СЭПами пользуется. В ИБ Глобуса он есть или нужно в отделении реквизиты формировать ? Ну и насколько выгодней переводов с карты на карту ?
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Surfer
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Додано: Чет 08 лют, 2018 09:26
Surfer написав:
Вижу тут народ активно СЭПами пользуется. В ИБ Глобуса он есть или нужно в отделении реквизиты формировать ? Ну и насколько выгодней переводов с карты на карту ?
Народ активно входящим сепом пользуется.
Исходящий 0.1% из ИБ. Для народа, тут который, это дорого.
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