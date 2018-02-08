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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 19:20

Re: Банк Глобус

З.Ы. Избалованы Вы хорошими ИБ :mrgreen:
справедливости ради, виноват в этом, по всей видимости, не ИБ сам по себе, а процессинг УкрКарт.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 20:52

  Кащей написав:
З.Ы. Избалованы Вы хорошими ИБ :mrgreen:
справедливости ради, виноват в этом, по всей видимости, не ИБ сам по себе, а процессинг УкрКарт.

УкрКарт - процессинговая система. Думаю, что в случае с Шариком - глючное ПО ИБ.
Такой же ИБ, т.е. ПО этого же производителя, в Пивне, Тасе (вроде, редко открываю), по-моему в Вернуме (подключился недавно и лень открывать сверять) и говорят, что в ОТП + вроде где-то еще я встречал, щас не вспомню :wink: . ОТП не пользовался, но тут говорили, что самый навёрнутый из обозначенных, а вот в Шарике - явно самый убогий, хуже просто трудно представить моему воображению :mrgreen: . Либо шарик купил самую базовую версию ПО, а конкуренты побогаче - базовую+доп. опции, либо последние получили право допиливать ПО ИБ и их штатные постернаки и пляки с горем пополам сварганили что-то более-менее пригодное для употребления :mrgreen:
la9
 
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