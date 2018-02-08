Кащей написав:
З.Ы. Избалованы Вы хорошими ИБ
справедливости ради, виноват в этом, по всей видимости, не ИБ сам по себе, а процессинг УкрКарт.
УкрКарт - процессинговая система. Думаю, что в случае с Шариком - глючное ПО ИБ.
Такой же ИБ, т.е. ПО этого же производителя, в Пивне, Тасе (вроде, редко открываю), по-моему в Вернуме (подключился недавно и лень открывать сверять) и говорят, что в ОТП + вроде где-то еще я встречал, щас не вспомню
. ОТП не пользовался, но тут говорили, что самый навёрнутый из обозначенных, а вот в Шарике - явно самый убогий, хуже просто трудно представить моему воображению
. Либо шарик купил самую базовую версию ПО, а конкуренты побогаче - базовую+доп. опции, либо последние получили право допиливать ПО ИБ и их штатные постернаки и пляки с горем пополам сварганили что-то более-менее пригодное для употребления