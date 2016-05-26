finfen
В соседней теме ответил - перефразируя, вы слишком серьёзно отнеслись к вопросу. А значит для пущей серьёзности вам требуется серьёзный иностранный банк с соответствующими ставками. Удачи!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 12:22
finfen
В соседней теме ответил - перефразируя, вы слишком серьёзно отнеслись к вопросу. А значит для пущей серьёзности вам требуется серьёзный иностранный банк с соответствующими ставками. Удачи!
Додано: Пон 12 лют, 2018 13:01
finfen
- не могу поменять ПИН-код (может кто подскажет?);
- на карте только магнитная полоска, имея карту Мони с чипом и пайпас как-то не серьёзно...;
- ну и выход с Видсоточки+ без потерь у меня получается только через отоваривание в торговой сети.
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:19
Поменял ПІН в банкомате Укрсиба. До этого в Укргазе и Привате не получалось.
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:35
Re: Банк Глобус
Карту ещё не получил, хотелось бы некоторые моменты прояснить. Можно ли отключить услугу M-banking для карты Відсоточка? И будет ли после этого работать интернет-банк? Какую комиссию берёт банк за P2P перевод с карты Відсоточка на карту другого банка?
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:02
Re: Банк Глобус
Без СМС ИБ не будет. Р2Р 0.1%, вполне демократично.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 13 лют, 2018 09:29
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