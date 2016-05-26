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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:22

finfen
В соседней теме ответил - перефразируя, вы слишком серьёзно отнеслись к вопросу. А значит для пущей серьёзности вам требуется серьёзный иностранный банк с соответствующими ставками. Удачи!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 13:01

finfen
- не могу поменять ПИН-код (может кто подскажет?);
- на карте только магнитная полоска, имея карту Мони с чипом и пайпас как-то не серьёзно...;
- ну и выход с Видсоточки+ без потерь у меня получается только через отоваривание в торговой сети.
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:19

Поменял ПІН в банкомате Укрсиба. До этого в Укргазе и Привате не получалось.
Дельта, Фидо, Михайловский, Платинум, депозиты Майя от Привата... Помним, любим, скорбим.
Vial
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:35

Re: Банк Глобус

Карту ещё не получил, хотелось бы некоторые моменты прояснить. Можно ли отключить услугу M-banking для карты Відсоточка? И будет ли после этого работать интернет-банк? Какую комиссию берёт банк за P2P перевод с карты Відсоточка на карту другого банка?
ShOV
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:02

Re: Банк Глобус

ShOV написав:Карту ещё не получил, хотелось бы некоторые моменты прояснить. Можно ли отключить услугу M-banking для карты Відсоточка? И будет ли после этого работать интернет-банк? Какую комиссию берёт банк за P2P перевод с карты Відсоточка на карту другого банка?


Без СМС ИБ не будет. Р2Р 0.1%, вполне демократично.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:29

  2XL написав:Р2Р 0.1%, вполне демократично.

Вроде говорили, что п2п с видсоточки - бесплатно. 0,1% - это за СЭП. Не ?

В любом случае: выводить с дебетки свои собственные деньги с комисом - это нонсенс и спонсорство
mustbe
 
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