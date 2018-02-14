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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 64
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
7
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
27
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 16:21

Открыл Видсоточку+ в январе, просто для пробы.
Закинул немного денег.
Пытаюсь их снять через п2п из Альфы - приходит отлуп: "Операция видхилена".
С 5-го раза горячка глобуса назвала причину: "Ваша карта в стоп-листе от налоговой, разбирайтесь там или просто ждите".
Что за бред ?
В налоговую я точно не пойду, не люблю эту контору
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 16:53

Re: Банк Глобус

mustbe написав:Открыл Видсоточку+ в январе, просто для пробы.
Закинул немного денег.
Пытаюсь их снять через п2п из Альфы - приходит отлуп: "Операция видхилена".
С 5-го раза горячка глобуса назвала причину: "Ваша карта в стоп-листе от налоговой, разбирайтесь там или просто ждите".
Что за бред ?
В налоговую я точно не пойду, не люблю эту контору
Лимиты подняты?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 2689
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 17:00

  2XL написав:Лимиты подняты?

Лимиты - не трогал, стоят дефолтные.
Их более чем достаточно чтобы снять одну гривну
mustbe
 
Повідомлень: 148
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 17:03

  mustbe написав:
  2XL написав:Лимиты подняты?

Лимиты - не трогал, стоят дефолтные.
Их более чем достаточно чтобы снять одну гривну

ОДНУ мало, тестите хотя бы на 10грн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:58

Re: Банк Глобус

Принимайте в лодку, стал клиентом банка :)
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:31

  guntherhouse777 написав:
  mike64 написав:столкнулся с "нюансами" в банке при наследовании вклада и процентов по нему, уже есть решение ВСУ с подробным разъяснением по данному вопросу. И .... и воз и ныне там. Можно даже перечень банков -крохоборов составлять.

Расскажите подробнее...

Прошу прощение за несвоевременный ответ, давно не заходил. Суть проблеммы: банк (глобус) в случае смерти вкладчика в одностороннем порядке прекращает действие депозитного договора (см.п.3.4. депозитного договора), перебрасывает средства на текущий счет и в течении 6 мес. (стандартный срок открытия наследства) бесплатно пользуется привлеченными средствами.Собственно, как таковая проблемма не нова,на протяжении длительного времени возникали постоянные судебные споры между клиентами и рядом банков.Как всегда водораздел проходил по уровню "жадности" банков, естественно самым "жадным"был Приват ну и часть скажем так примкнувших братьев по синагоге, у более цивилизованных банков проблемм, с данным вопросом не возникало.Я считал , что точку в данном вопросе поставил ВСУ в своем постановлении от 04.09.2013 по делу № 6-67цс13. Однако нет, живы еще "курилки", правда следует отдать должное , что сейчас это достаточно редкое явление.В списке Глобус и....
mike64
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:11

...В списке Глобус и Кредобанк. Имела честь столкнуться после смерти мужа.
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