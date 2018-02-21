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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 66
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
23%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
27
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 20:29

Re: Банк Глобус

  Михалыч написав:подскажите в чем плюс данной карты по сравнению с картами других банков
Для меня лично-это свободный доступ к деньгам в нужный момент и хороший % на остаток!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 21:44

  bub-har написав:
  Михалыч написав:подскажите в чем плюс данной карты по сравнению с картами других банков
Для меня лично-это свободный доступ к деньгам в нужный момент и хороший % на остаток!

весьма, подчеркиваю, хороший % на остаток, интересные курсы конвертации, но и при этом какой то он мутный этот шарик - пояснения колл центра и работников отделений отличаются, иногда вопросы полностью безответны "мы не знаем"
Tico
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 08:53

  Tico написав:Ромасик
Спасибо, сегодня активируют ИБ, потренируюсь
А вообще загадочная банка, пишут одно по факту другое, товарищу при открытии видсоточки+ забыли дать договор. Дама, работница отделения банка, сегодня сказала что снять нал через банкомат Укргаза можно без комисси :?: , загадки, надо проверять..

тарифи треба читати, а не дам слухати)
фтопку договори, всі незручності банки покриває смачний %, а як ви хотіли? :roll:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:16

Re: Банк Глобус

  Tico написав:какой то он мутный этот шарик - пояснения колл центра и работников отделений отличаются, иногда вопросы полностью безответны "мы не знаем"
В этом плане да! Очень редко попадаешь на компетентного сотрудника\сотрудницу и не только в этом банке! В укрэксиме вообще ответ на гор.линии один "обращайтесь в отделение"! Я вот недавно звонил по поводу открытия видсоточки+ имея старую, так они до сих пор утверждают,что старая видсоточка автоматически переходит в новую! :shock: Я на всё закрываю глаза и всё выясняю по мере необходимости! Для меня главное в Шарике своевременное начисление % и беспрекословное выполнение своих обязательств!
bub-har
 
Повідомлень: 892
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