Для меня лично-это свободный доступ к деньгам в нужный момент и хороший % на остаток!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лют, 2018 20:29
Re: Банк Глобус
Додано: Сер 21 лют, 2018 21:44
весьма, подчеркиваю, хороший % на остаток, интересные курсы конвертации, но и при этом какой то он мутный этот шарик - пояснения колл центра и работников отделений отличаются, иногда вопросы полностью безответны "мы не знаем"
Додано: Чет 22 лют, 2018 08:53
тарифи треба читати, а не дам слухати)
фтопку договори, всі незручності банки покриває смачний %, а як ви хотіли?
Зарабатывайте
Додано: Чет 22 лют, 2018 10:16
Re: Банк Глобус
В этом плане да! Очень редко попадаешь на компетентного сотрудника\сотрудницу и не только в этом банке! В укрэксиме вообще ответ на гор.линии один "обращайтесь в отделение"! Я вот недавно звонил по поводу открытия видсоточки+ имея старую, так они до сих пор утверждают,что старая видсоточка автоматически переходит в новую! Я на всё закрываю глаза и всё выясняю по мере необходимости! Для меня главное в Шарике своевременное начисление % и беспрекословное выполнение своих обязательств!
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