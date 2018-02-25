RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 66
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
23%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
27
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 20:39

  klug написав:Панове, а кому належить цей заклад харчування? Що тут з гігієною (нормативами)?

Сейчас Сергей Мамедов официально является главой правления банка “Глобус”, а неафишированно – его хозяином, вместе с Валерием Прохоренко, экс-замглавы НБУ и правой рукой Арбузова-вице-премьера. В структуре же банка указаны два бенефициара: Елена Сильнягина (через компании “Кетлен” и “Украинские медиа технологии”) и кум Мамедова Дмитрий Полковский (через “Терман интернешнл”). И если Сильнягина известна по учреждению нацбанковского телеканала БТБ (угадайте, при ком он был создан? правильно, при Арбузове и, собственно, его собственностью канал и считался), то Полковский является фигурантом уголовного дела по вымогательству и незаконному присвоению у бывшего народного депутата Василия Горбаля компании ”УкрКарт”.

На сайте банка есть отчетность квартальная за 3 квартал и баланс на конец января.
Bosstone
 
Повідомлень: 615
З нами з: 21.04.10
Подякував: 526 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:37

  clientage написав:
  Михалыч написав:Да, ставка вкусная, посмотрел тарифы видсоточки+, заход без комиссий, а выход с комиссией 0,5 % минимум или я чет не доглядел и можно выйти как то без комиссий :?:

А шо, Вам мало 16.5% :mrgreen:
Я када размещался и посетовал, шо есть комисс на выход мне кассир сказала: ды Вы никуда и выходить то не будете с такими %% :) :)


хіба 0,5% комісії в річних вимірюють? можна і так порахувати 365 * 0,5% = 182,5% ?
ось так :(
d_12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1505
З нами з: 19.04.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:42

  d_12 написав:
  clientage написав:
  Михалыч написав:Да, ставка вкусная, посмотрел тарифы видсоточки+, заход без комиссий, а выход с комиссией 0,5 % минимум или я чет не доглядел и можно выйти как то без комиссий :?:

А шо, Вам мало 16.5% :mrgreen:
Я када размещался и посетовал, шо есть комисс на выход мне кассир сказала: ды Вы никуда и выходить то не будете с такими %%


хіба 0,5% комісії в річних вимірюють? можна і так порахувати 365 * 0,5% = 182,5% ?

:lol:
ну за минусом выходных и праздничных...
однако мона и 2..3 раза в день положить/снять, а потом считаать, считаать, считааать...
а смысл? Тётя кассир сказала ж, шо снимать не будете 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23697
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1919 раз.
Подякували: 2683 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 284285286287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, BBC, malser, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5375, 5376, 5377
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53761 6948386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 13:58
Investor_K
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3011, 3012, 3013
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30128 3707065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 13:56
Support BForward
А-Банк 1 ... 956, 957, 958
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9572 1364913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 13:56
WachtAmRhein
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4678)
26.02.2018 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.