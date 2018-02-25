klug написав:Панове, а кому належить цей заклад харчування? Що тут з гігієною (нормативами)?
Сейчас Сергей Мамедов официально является главой правления банка “Глобус”, а неафишированно – его хозяином, вместе с Валерием Прохоренко, экс-замглавы НБУ и правой рукой Арбузова-вице-премьера. В структуре же банка указаны два бенефициара: Елена Сильнягина (через компании “Кетлен” и “Украинские медиа технологии”) и кум Мамедова Дмитрий Полковский (через “Терман интернешнл”). И если Сильнягина известна по учреждению нацбанковского телеканала БТБ (угадайте, при ком он был создан? правильно, при Арбузове и, собственно, его собственностью канал и считался), то Полковский является фигурантом уголовного дела по вымогательству и незаконному присвоению у бывшего народного депутата Василия Горбаля компании ”УкрКарт”.
На сайте банка есть отчетность квартальная за 3 квартал и баланс на конец января.