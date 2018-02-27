klug написав:Панове, а кому належить цей заклад харчування? Що тут з гігієною (нормативами)?
Сейчас Сергей Мамедов официально является главой правления банка “Глобус”, а неафишированно – его хозяином, вместе с Валерием Прохоренко, экс-замглавы НБУ и правой рукой Арбузова-вице-премьера. В структуре же банка указаны два бенефициара: Елена Сильнягина (через компании “Кетлен” и “Украинские медиа технологии”) и кум Мамедова Дмитрий Полковский (через “Терман интернешнл”). И если Сильнягина известна по учреждению нацбанковского телеканала БТБ (угадайте, при ком он был создан? правильно, при Арбузове и, собственно, его собственностью канал и считался), то Полковский является фигурантом уголовного дела по вымогательству и незаконному присвоению у бывшего народного депутата Василия Горбаля компании ”УкрКарт”.
На сайте банка есть отчетность квартальная за 3 квартал и баланс на конец января.
clientage написав:Тётя кассир сказала ж, шо снимать не будете
залізобетонний аргумент
хоча від 1 місяця - вихід на середні ставки по БС, 3 місяці - краще від більшості банків, 6 і 9 місяців - красота, ще б знати чи капіталізуються відсотки... теоретично ставку з 0,5% можуть збільшити, а 17,5% - зменшити?
clientage написав:Тётя кассир сказала ж, шо снимать не будете
залізобетонний аргумент
хоча від 1 місяця - вихід на середні ставки по БС, 3 місяці - краще від більшості банків, 6 і 9 місяців - красота, ще б знати чи капіталізуються відсотки... теоретично ставку з 0,5% можуть збільшити, а 17,5% - зменшити?
канешна капитализ-ся ну и теоретически усьоо мона сделать
vollena71 написав:Ну почитаете предыдущие страницы, поиском воспользуйтесь. Каждый новый клиент задает одни и те же вопросы
Я Вас понимаю, однако и Вы меня поймите. Я сейчас не так часто захожу на форум, как раньше. Поэтому мне перелопатить все то, что написали с момента прошлого захода - слишком затратно по времени. С другой стороны, тому, кто в теме, ответить на мой вопрос - несколько минут. Я раньше в теме Михи сам отвечал с десяток раз на одинаковые вопросы, и не умер, как видите.