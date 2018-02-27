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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 66
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
23%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
27
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 20:39

  klug написав:Панове, а кому належить цей заклад харчування? Що тут з гігієною (нормативами)?

Сейчас Сергей Мамедов официально является главой правления банка “Глобус”, а неафишированно – его хозяином, вместе с Валерием Прохоренко, экс-замглавы НБУ и правой рукой Арбузова-вице-премьера. В структуре же банка указаны два бенефициара: Елена Сильнягина (через компании “Кетлен” и “Украинские медиа технологии”) и кум Мамедова Дмитрий Полковский (через “Терман интернешнл”). И если Сильнягина известна по учреждению нацбанковского телеканала БТБ (угадайте, при ком он был создан? правильно, при Арбузове и, собственно, его собственностью канал и считался), то Полковский является фигурантом уголовного дела по вымогательству и незаконному присвоению у бывшего народного депутата Василия Горбаля компании ”УкрКарт”.

На сайте банка есть отчетность квартальная за 3 квартал и баланс на конец января.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:37

  clientage написав:
  Михалыч написав:Да, ставка вкусная, посмотрел тарифы видсоточки+, заход без комиссий, а выход с комиссией 0,5 % минимум или я чет не доглядел и можно выйти как то без комиссий :?:

А шо, Вам мало 16.5% :mrgreen:
Я када размещался и посетовал, шо есть комисс на выход мне кассир сказала: ды Вы никуда и выходить то не будете с такими %% :) :)


хіба 0,5% комісії в річних вимірюють? можна і так порахувати 365 * 0,5% = 182,5% ?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:42

  d_12 написав:
  clientage написав:
  Михалыч написав:Да, ставка вкусная, посмотрел тарифы видсоточки+, заход без комиссий, а выход с комиссией 0,5 % минимум или я чет не доглядел и можно выйти как то без комиссий :?:

А шо, Вам мало 16.5% :mrgreen:
Я када размещался и посетовал, шо есть комисс на выход мне кассир сказала: ды Вы никуда и выходить то не будете с такими %%


хіба 0,5% комісії в річних вимірюють? можна і так порахувати 365 * 0,5% = 182,5% ?

:lol:
ну за минусом выходных и праздничных...
однако мона и 2..3 раза в день положить/снять, а потом считаать, считаать, считааать...
а смысл? Тётя кассир сказала ж, шо снимать не будете 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:09

Re: Банк Глобус

  clientage написав:Тётя кассир сказала ж, шо снимать не будете


залізобетонний аргумент :)

хоча від 1 місяця - вихід на середні ставки по БС, 3 місяці - краще від більшості банків, 6 і 9 місяців - красота, ще б знати чи капіталізуються відсотки...
теоретично ставку з 0,5% можуть збільшити, а 17,5% - зменшити?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 10:30

  d_12 написав:
  clientage написав:Тётя кассир сказала ж, шо снимать не будете


залізобетонний аргумент :)

хоча від 1 місяця - вихід на середні ставки по БС, 3 місяці - краще від більшості банків, 6 і 9 місяців - красота, ще б знати чи капіталізуються відсотки...
теоретично ставку з 0,5% можуть збільшити, а 17,5% - зменшити?

канешна капитализ-ся
ну и теоретически усьоо мона сделать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:40

Расскажите, плиз, какие подводные камни есть у "Відсоточки+"?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:06

  ignorabimus написав:Расскажите, плиз, какие подводные камни есть у "Відсоточки+"?

Ну почитаете предыдущие страницы, поиском воспользуйтесь. Каждый новый клиент задает одни и те же вопросы
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 17:14

  ignorabimus написав:Расскажите, плиз, какие подводные камни есть у "Відсоточки+"?

никаких камней, все плавает сверху :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:22

  vollena71 написав:Ну почитаете предыдущие страницы, поиском воспользуйтесь. Каждый новый клиент задает одни и те же вопросы
Я Вас понимаю, однако и Вы меня поймите. Я сейчас не так часто захожу на форум, как раньше. Поэтому мне перелопатить все то, что написали с момента прошлого захода - слишком затратно по времени. С другой стороны, тому, кто в теме, ответить на мой вопрос - несколько минут.
Я раньше в теме Михи сам отвечал с десяток раз на одинаковые вопросы, и не умер, как видите.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:49

  clientage написав:никаких камней, все плавает сверху
Правильно ли я понимаю, из недостатков - только платное в любом случае снятие денег в банкоматах и платный обязательный "М-банкинг"?
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