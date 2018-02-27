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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 66
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
23%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
27
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 21:54

  ignorabimus написав:
  clientage написав:никаких камней, все плавает сверху
Правильно ли я понимаю, из недостатков - только платное в любом случае снятие денег в банкоматах и платный обязательный "М-банкинг"?

Да
Если платите за "М-банкинг"(5грн/мес), то нашару у вас будет ИБ. Простенький, корявенький, с минимальным функционалом, в т.ч. 0.1% на СЭП :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:00

  ignorabimus написав:
  clientage написав:никаких камней, все плавает сверху
Правильно ли я понимаю, из недостатков - только платное в любом случае снятие денег в банкоматах и платный обязательный "М-банкинг"?

І з комісією зняття в касах Шаромиги з В+.
В тарифах є.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:35

  clientage написав:Если платите за "М-банкинг"(5грн/мес), то нашару у вас будет ИБ.

Судячи з тарифів, у щастя тут заганяють насильно чи все ж є варіанти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:41

  klug написав:
  clientage написав:Если платите за "М-банкинг"(5грн/мес), то нашару у вас будет ИБ.

Судячи з тарифів, у щастя тут заганяють насильно чи все ж є варіанти?

Може й були б... але без послуги СМС повідомлень карт не видно в ІБ. :(
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Вів 27 лют, 2018 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:41

klug
Вы от 5 гривен в месяц разоритесь? За такие условия и рассуждать о такой сумме :o
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 27 лют, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:43

  Vorlon написав:klug
Вы от 5 гривен в месяц разоритесь? За такие условия и рассуждать о такой сумме, тьфу! :evil:

Якщо послуга непотрібна...для чого платити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:45

Квесторе_поверніться
Я так понимаю, что деньги на карте тоже наверное "не потрібні" :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:50

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Деньги на карте тоже наверное "не потрібні" :?

Користуюся відсоточкою і відсоточкою+ без СМС і ІБ...є певні незручності...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:53

Квесторе_поверніться
Ну если неудобства достойны экономии 5 гривен, то даже не знаю что сказать... Впрочем, я помню вашу давнюю и горячую нелюбовь к этой услуге :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:13

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Деньги на карте тоже наверное "не потрібні" :?

Користуюся відсоточкою і відсоточкою+ без СМС і ІБ...є певні незручності...

Ну действительно, если на карте с 17% лежит грошей под фонд, то как-то не очень понятно чо б за это и не заплатить 5грн/мес. Тем более, шо в ИБ моно легко управлять и картлимитами :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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