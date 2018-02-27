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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2018 21:54
ignorabimus написав: clientage написав:
никаких камней, все плавает сверху
Правильно ли я понимаю, из недостатков - только платное в любом случае снятие денег в банкоматах и платный обязательный "М-банкинг"?
Да
Если платите за "М-банкинг"(5грн/мес), то нашару у вас будет ИБ. Простенький, корявенький, с минимальным функционалом, в т.ч. 0.1% на СЭП
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:00
ignorabimus написав: clientage написав:
никаких камней, все плавает сверху
Правильно ли я понимаю, из недостатков - только платное в любом случае снятие денег в банкоматах и платный обязательный "М-банкинг"?
І з комісією зняття в касах Шаромиги з В+.
В тарифах є.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:35
clientage написав:Если
платите за "М-банкинг"(5грн/мес), то нашару у вас будет ИБ.
Судячи з тарифів, у щастя тут заганяють насильно чи все ж є варіанти?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:41
klug написав: clientage написав:Если
платите за "М-банкинг"(5грн/мес), то нашару у вас будет ИБ.
Судячи з тарифів, у щастя тут заганяють насильно чи все ж є варіанти?
Може й були б... але без послуги СМС повідомлень карт не видно в ІБ.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:41
klug
Вы от 5 гривен в месяц разоритесь? За такие условия и рассуждать о такой сумме
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 27 лют, 2018 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:43
Vorlon написав:klug
Вы от 5 гривен в месяц разоритесь? За такие условия и рассуждать о такой сумме, тьфу!
Якщо послуга непотрібна...для чого платити?
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:45
Квесторе_поверніться
Я так понимаю, что деньги на карте тоже наверное "не потрібні"
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Vorlon
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:50
Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Деньги на карте тоже наверное "не потрібні"
Користуюся відсоточкою і відсоточкою+ без СМС і ІБ...є певні незручності...
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Додано: Вів 27 лют, 2018 22:53
Квесторе_поверніться
Ну если неудобства достойны экономии 5 гривен, то даже не знаю что сказать... Впрочем, я помню вашу давнюю и горячую нелюбовь к этой услуге
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Vorlon
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Додано: Вів 27 лют, 2018 23:13
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Деньги на карте тоже наверное "не потрібні"
Користуюся відсоточкою і відсоточкою+ без СМС і ІБ...є певні незручності...
Ну действительно, если на карте с 17% лежит грошей под фонд, то как-то не очень понятно чо б за это и не заплатить 5грн/мес. Тем более, шо в ИБ моно легко управлять и картлимитами
... делайте хоть что-нибудь!
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