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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 66
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
20%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
5%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
23%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
27
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 23:15

clientage
У коллеги принцип, насколько я понял...
Vorlon
 
Повідомлень: 5384
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 561 раз.
 
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  #<1 ... 286287288289
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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