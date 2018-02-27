|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лют, 2018 23:15
clientage
У коллеги принцип, насколько я понял...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5384
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|53860
|6957410
|
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4467
|735296
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|14868
|2098414
|
Вів 27 лют, 2018 19:34
Кащей
реклама