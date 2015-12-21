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Банк Глобус
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:43
вопрос , к тем кто опытным путем смог пополнить гривневый вклад Классический , например внутри ИБ от глобуса , можно в ЛС . Заранее спасибо .
действовать нужно через платежи-внутрибанковские переводы и не забывать о 1) мин.сумме пополнения депо в 1000грн и 2) лимитах по карте-источнику (у В+ 20тыс, если не ошибаюсь)
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Кащей
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44
Кащей написав:
вопрос , к тем кто опытным путем смог пополнить гривневый вклад Классический , например внутри ИБ от глобуса , можно в ЛС . Заранее спасибо .
действовать нужно через платежи-внутрибанковские переводы и не забывать о 1) мин.сумме пополнения депо в 1000грн и 2) лимитах по карте-источнику (у В+ 20тыс, если не ошибаюсь)
выбивает ошибку и никаких действии по пополнению нет , так как пополнения делаю с ВИДС+ то и смс о списании нету
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:45
відсоточка +
прихворіла
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
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J
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:52
J написав:
відсоточка +
прихворіла
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
нихт
вообще р2р не работают по разным каналам
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:01
ыбивает ошибку и никаких действии по пополнению нет
1. Счет - ваш депозитный 2630...
2. Получатель - ваше ФИО
3. Сумма - >1000 и не превышает 2/3 от первоначального тела депо.
4. Назначение - Пополнение депозитного счета №2630 согласно Договора №..
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Кащей
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:18
sens написав:
нихт
вообще р2р не работают по разным каналам
И часто тут такое?
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wig
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:32
wig написав: sens написав:
нихт
вообще р2р не работают по разным каналам
И часто тут такое?
Похоже дотрынделись в открытом эфире.
Посмотрим чем закончится.
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curiousobro
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1
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:35
curiousobro
Сепой не пробовали, выпускают?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:37
Так а что your CSR говорит? Или вы ещё не contact с ним?
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:49
Так это проблема только глобуса или нет?
А то этот CSR уже во многих ветках засветился
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Грйс-мэн
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П'ят 02 бер, 2018 15:45
J
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