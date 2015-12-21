RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:43

вопрос , к тем кто опытным путем смог пополнить гривневый вклад Классический , например внутри ИБ от глобуса , можно в ЛС . Заранее спасибо .
действовать нужно через платежи-внутрибанковские переводы и не забывать о 1) мин.сумме пополнения депо в 1000грн и 2) лимитах по карте-источнику (у В+ 20тыс, если не ошибаюсь)
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 929
З нами з: 30.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:44

  Кащей написав:
вопрос , к тем кто опытным путем смог пополнить гривневый вклад Классический , например внутри ИБ от глобуса , можно в ЛС . Заранее спасибо .
действовать нужно через платежи-внутрибанковские переводы и не забывать о 1) мин.сумме пополнения депо в 1000грн и 2) лимитах по карте-источнику (у В+ 20тыс, если не ошибаюсь)

выбивает ошибку и никаких действии по пополнению нет , так как пополнения делаю с ВИДС+ то и смс о списании нету :?: 8)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10551
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:45

відсоточка +
прихворіла
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."
J
 
Повідомлень: 3820
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:52

  J написав:відсоточка +
прихворіла
"Your authentication could not be completed because of a system error. If this happens consistently, please contact your CSR."

нихт
вообще р2р не работают по разным каналам :!:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10551
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:01

Re: Банк Глобус

ыбивает ошибку и никаких действии по пополнению нет

1. Счет - ваш депозитный 2630...
2. Получатель - ваше ФИО
3. Сумма - >1000 и не превышает 2/3 от первоначального тела депо.
4. Назначение - Пополнение депозитного счета №2630 согласно Договора №..
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 929
З нами з: 30.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:18

Re: Банк Глобус

  sens написав:нихт
вообще р2р не работают по разным каналам

И часто тут такое?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 06.01.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:32

  wig написав:
  sens написав:нихт
вообще р2р не работают по разным каналам

И часто тут такое?

Похоже дотрынделись в открытом эфире.
Посмотрим чем закончится.
curiousobro
 
Повідомлень: 820
З нами з: 21.07.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:35

curiousobro
Сепой не пробовали, выпускают?
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 06.01.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:37

Так а что your CSR говорит? Или вы ещё не contact с ним?
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8151
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:49

Так это проблема только глобуса или нет?
А то этот CSR уже во многих ветках засветился
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 102
З нами з: 22.01.18
Подякував: 64 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 289290291292>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bobb, isen, maxim2014, riwalir, slasva, WachtAmRhein, wolt450, Кочевник і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5402, 5403, 5404
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
54032 6972739
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 16:52
Alfa_Bank
Комерційний індустріальний Банк 1 ... 22, 23, 24
Модератор » Пон 21 гру, 2015 18:09
233 41345
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 15:45
J
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3016, 3017, 3018
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
30175 3711926
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 бер, 2018 15:26
Support BForward
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.