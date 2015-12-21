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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 67
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
22%
15
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
42%
28
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:50

  curiousobro написав:Похоже дотрынделись в открытом эфире.
Посмотрим чем закончится.

ошибка по картам нескольких банок и неработают "свежие\недавно выпущеные" карты
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:09

  J написав:
  curiousobro написав:Похоже дотрынделись в открытом эфире.
Посмотрим чем закончится.

ошибка по картам нескольких банок и неработают "свежие\недавно выпущеные" карты
и старые также , выпущенные в 2016 и действительные до 2019
никому не верю
sens
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Повідомлень: 10551
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
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  #<1 ... 289290291292
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