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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 бер, 2018 15:50
curiousobro написав:
Похоже дотрынделись в открытом эфире.
Посмотрим чем закончится.
ошибка по картам нескольких банок и неработают "свежие\недавно выпущеные" карты
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Додано: П'ят 02 бер, 2018 16:09
J написав: curiousobro написав:
Похоже дотрынделись в открытом эфире.
Посмотрим чем закончится.
ошибка по картам нескольких банок и неработают "свежие\недавно выпущеные" карты
и старые также , выпущенные в 2016 и действительные до 2019
никому не верю
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