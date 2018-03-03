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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:24
Vorlon написав:
Между прочим, с 1 апреля комиссия за снятия налички с карт увеличивается вдвое - до 1%+2 грн.
Вот Буб-хар обрадуется.
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Суб 03 бер, 2018 23:06
sens
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