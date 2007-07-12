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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 68
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
19%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
24%
16
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
41%
28
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:32

Re: Банк Глобус

Кто нибудь из добрых и отзывчивых форумчан может посоветовать банк для СЭПов? Быстро ли Шарик проводит СЭП? Задача: Без платных пакетов,быстрый доступ и обналичивание приличных сумм в кассе банка без малейшего скрипа (если что можно в личку)Заранее благодарен!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:38

  bub-har написав:Кто нибудь из добрых и отзывчивых форумчан может посоветовать банк для СЭПов? Быстро ли Шарик проводит СЭП? Задача: Без платных пакетов,быстрый доступ и обналичивание приличных сумм в кассе банка без малейшего скрипа (если что можно в личку)Заранее благодарен!

Сынку, це хвантастика (с)
Таких по моему уже нет. И если возможно такой и есть, то не факт что через месяц не прикроют.

Чем не устраивает приват, если вы и раньше платили шарику 0.5?
В привате нету пакетов, обнал кдв норм и в банкоматах, если крупняк то заранее можно делать заказы онлайн в нужное отделение.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:46

  Vorlon написав:
  mustbe написав:Дело в том, что есть такие люди, которые не только держат деньги в банках, но и иногда за них что-то покупают.
И если денег не хватает - снимают их с карточек, даже с таких вкусных.

С трудом представляю человека, у которого нет ни одной кредитки и он ради желанной покупки снимет последнее с лучшей дебетовой карты под 0, не оставив на жизнь ни одной гривны :D Это наверное маньяк какой-то :mrgreen:

А мені важко уявити людину-розумну, яка буде тримати останні гроші у крихітному банку-пилосмоці та ще й сподіватися на те, що вона зможе легко їх зняти при потребі. Очевидно, що адекватні люди зберігають тут надлишки без доступу до яких, за нормальних умов вони можуть спокійно обійтись кілька місяців. Але у наш час ситуація може швидко змінюватися і людині у якийсь момент ці заощадження можуть знадобитися, людина може втратити роботу, може серйозно захворіти їй можуть знадобитися гроші на весілля/машину/житло - є купа приводів у житті людини, щоб розпрощатися з заначкою. А ще дуже цікаво послухати про оплату з кредитки за операцію або поховання так, щоб це було вигідніше за виведення чудо-картки у 0.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 13:57

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:Сынку, це хвантастика (с)
Таких по моему уже нет. И если возможно такой и есть, то не факт что через месяц не прикроют.

Чем не устраивает приват, если вы и раньше платили шарику 0.5?
В привате нету пакетов, обнал кдв норм и в банкоматах, если крупняк то заранее можно делать заказы онлайн в нужное отделение.
Спасибо! Придётся искать! Неужели негде открыть сберсчёт,перевести и обналичить? А с приватом думал- надо проэкспериментировать и посмотреть на комис! 0,5 мне не жалко,а 1% это уже перебор!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:00

  Vorlon написав:С трудом представляю человека, у которого нет ни одной кредитки и он ради желанной покупки снимет последнее с лучшей дебетовой карты под 0, не оставив на жизнь ни одной гривны :D Это наверное маньяк какой-то :mrgreen:

Подсказка: кредитки иногда нужно гасить...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 14:25

  klug написав:А мені важко уявити людину-розумну, яка буде тримати останні гроші у крихітному банку-пилосмоці

Умный человек при самых благоприятных условиях, я имею ввиду страновые риски, больше 30-40% кеша не будет держать ни в одной банковской системе, а тем более в сегодняшней БСУ, да еще с стремных банках.
Но бедность и жадность рулит.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:12

Re: Банк Глобус

bub-har написав:Кто нибудь из добрых и отзывчивых форумчан может посоветовать банк для СЭПов? Быстро ли Шарик проводит СЭП? Задача: Без платных пакетов,быстрый доступ и обналичивание приличных сумм в кассе банка без малейшего скрипа (если что можно в личку)Заранее благодарен!

http://www.procreditbank.com.ua/assets/ ... 100717.pdf

p.s. такой банк будет передавать фин. мониторинг.


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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:14

cds77
Что предпочитаете - домашнее жильё, банковская ячейка? Я не считаю их надёжнее - воруют везде.

  mustbe написав:Подсказка: кредитки иногда нужно гасить...

Я уже написал: в моём понимании после гашения на картах что-то должно оставаться...
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 04 бер, 2018 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:17

  cds77 написав:Умный человек при самых благоприятных условиях, я имею ввиду страновые риски, больше 30-40% кеша не будет держать ни в одной банковской системе

Да, умный человек оставшиеся 60%-70% своего благосостояния:
- закопает под грушей
- будет таскать в кармане
- спрячет дома под матрас
- вложит в биткоины
- вложит в акции
- засунет в банковскую ячейку

Нужное - подчеркнуть :)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 15:35

  Vorlon написав:Я уже написал: в моём понимании после гашения на картах что-то должно оставаться...

Да, после погашения кредитки в грейс на ней остается (условно) 50к кредлима. И что ?
Для того чтобы погасить кредитку в грейс - нужны деньги, которые 2-3 недели могут отлежаться в том же шарике.
Но лучше не вылететь из грейса по кредитке в одной банке, чем упорно держать деньги в другой банке
mustbe
 
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